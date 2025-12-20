  1. Inicio
Real Madrid cierra el 2025 con triunfo ante Sevilla en la Liga Española

Con goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, de penal, el Real Madrid derrotó 2-0 al Sevilla en la jornada 17 de la Liga Española, en el Santiago Bernabéu.

