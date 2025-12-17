Elecciones Honduras
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Berríos revela información sobre presidencia de Marathón y los proyectos
El ahora Director Deportivo de los verdes se pronunció sobre el tema de la presidencia del equipo tras la muerte de Orinson Amaya.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 18:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
