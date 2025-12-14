  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Platense salvó un empate contra Olancho FC en la triangular de Liga Nacional

El Platense vino de atrás para rescatar un empate 1-1 contra Olancho FC en su estreno en la triangular de la Liga Nacional de Honduras. Rodrigo de Olivera adelantó a los Potros y Aldo Fajardo hizo el tanto de la igualdad para el Tiburón.

Últimos Videos