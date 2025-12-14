  1. Inicio
Javier López da la cara y felicita a Real España luego del duro golpe al Motagua

El DT español reveló las claves del triunfo de 'La Máquina': “Las tres ocasiones que han generado las acertaron, fueron certeros en el gol, y nosotros no fuimos capaces de materializar”, explicó al inicio de la conferencia de prensa.

