Danna se disculpa con usuaria de X acosada por sus fans

Luego de cambiar su nombre artístico por Danna, la cantante se ha visto en la necesidad de actualizarlo en redes sociales. Sin embargo, no pudo hacerlo en la red social X, porque ya existe un dominio @danna y su dueña se niega a cederlo.

La cantante le contó lo sucedido a los seguidores que están suscritos a su grupo de difusión, asegurando que la dueña del dominio le pedía 400 mil dólares y que no estaba dispuesta a pagarlo.

”Me está pidiendo 400 mil dólares! no pagaré eso, necesito su ayuda!”, ese fue el mensaje de voz que Danna envió para pedirle a sus seguidores ayuda para “convencerla”.

Pero todo se salió de control, porque la dueña de la cuenta empezó a recibir muchos mensajes de odio y mensajes amenazante con frases como “no sabes con quién te metiste” y “asquerosa muerta de hambre”.

Ante el acoso, y al enterarse de que el hate lo propició la misma Danna Paola al instigar a sus fans en su contra, utilizó la misma red social X para dar su versión de los hechos.

Aclaró que fueron los miembros del equipo de la artista el que le ofreció los 400 mil dólares. Y que ella no lo aceptó. “Estoy aquí y no me voy”, dejando en claro que no complacerá ni a la cantante ni a sus fans.

Ante la gran polémica que se armó, la cantante Danna reaccionó de esta manera:

“Oigan pero no, así no tampoco”, expresó entre risas en otro audio, aclarando que no aprueba los ataques e instó a sus fans a mantener la calma, enfatizando que el ataque podría tener consecuencias legales.

Danna Paola escribió un tuit donde se disculpó:

“@danna lamento mucho lo que está pasando con esta situación, y los ataques que han recibido de mis fans, nunca he incitado al odio, y nunca estaré a favor del odio, nunca imaginé que esto saldría de control”.

“Lo último que quiero es causarte problemas, acabo de compartir con mis fans que la cantidad que pedías por un nombre de usuario me parecía ridícula, pero no te preocupes. ¡No lo necesito, todo bien! Creo que no es la forma de llegar a un acuerdo. Saludos y que tengas un buen día!”.

A Danna Paola no le queda más que seguir utilizando su nombre completo, al menos en X.