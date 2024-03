Danna Paola comparte foto con máscara de oxígeno y preocupa a sus fans

La cantante Danna Paola no la ha pasado nada bien en los últimos días, pues se encuentra delicada de salud debido a que se enfermó de influenza y bronquitis.

“Un giro en la trama me dejó tumbada en cama... el universo me dijo para ya! Y me paró con freno de mano... influenza + bronquitis. Han sido días muy heavys... me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos... entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana”, escribió la también actriz de 28 años, al pie de una serie de imágenes que compartió en Instagram.

En una de las fotos se le ve usando máscara de oxígeno. De acuerdo con la intérprete de “XT4S1S”, el dolor y su proceso de recuperación la han hecho valorar la importancia de priorizar la salud ante cualquier otro compromiso.

“Dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente, todo esto me está sirviendo mucho para re analizar y re valorar lo importante que es la salud... sin ella no hay nada... no somos nada, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mi... no está bien... toca parar toca cuidar al templo, pa brillar bonito”, se lee también en su mensaje.

Danna Paola tiene programados una serie de conciertos en los próximos días en países como Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia, pero no ha informado si su salud le permitirá seguir adelante con ellos.