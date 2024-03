La NFL quiere a Taylor Swift para el show de medio tiempo

Los directivos de la NFL no quitan el dedo del renglón con sus intentos para que la cantante Taylor Swift se presente en el show de medio tiempo del Super Bowl, según reveló un informante al medio The Sun US.

De acuerdo a la fuente, las conversaciones entre los organizadores del evento deportivo y el equipo de Taylor Swift han estado sobre la mesa desde poco antes de que se realizara el partido de Las Vegas de la final de la Liga Profesional de Estados Unidos de Fútbol Americano.

Sin embargo, también se explicó que la diva del pop rechazó la invitación, debido a lo apresurado de las fechas.

Cabe agregar que el comisionado Roger Goodell determinó que la intérprete tiene un gran poder mediático, ya que tiene la facilidad para atraer a fanáticos del fútbol y la música al mismo tiempo.

Además, la fuente también reveló que directivos de la NFL están considerando muy rentable un show de medio tiempo de Taylor Swift para el siguiente año, pues se estima que podría generar ganancias netas de más de mil millones de dólares, aunque no se contempló pagarle a la cantante, informó The Mirror.