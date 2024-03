J-Hope, de BTS, lanza su álbum ‘Hope on the street No. 1’,

J-Hope, uno de los integrantes de la exitosa banda surcoreana BTS, lanzó el jueves 29 de febrero ‘Hope on the street No. 1’, un EP en solitario que bucea en sus orígenes como artista del baile urbano.

En los seis cortes del álbum han colaborado otros artistas de Big Hit, la agencia que representa a BTS, como Huh Yun-jin del grupo femenino Le Sserafim o Jungkook, compañero suyo en el septeto más popular de la historia de Corea del Sur.

Entre los temas de ‘Hope on the street No. 1’ destaca ‘Neuron’, que recibe el nombre del grupo de baile urbano al que pertenecía J-Hope, cuyo verdadero nombre es Jung Ho-seok, en su ciudad natal de Gwangju (suroeste del país) antes de unirse a BTS en 2013.

‘Neuron’, que recuerda al Hip-hop de los primeros dosmiles, ha contado con la participación de Gaeko y Yoonmirae de Dynamic duo.

La canción en la que colabora con Jungkook se titula ‘I Wonder...’ y tiene un toque más electro-funk.

El EP también incluye una remezcla de ‘What If...’, tema incluido en ‘Jack in the box’, su álbum de debut en solitario lanzado en 2022.

El lanzamiento de este nuevo trabajo coincide con el estreno, un día antes, del primer episodio de un documental homónimo en el que J-Hope viaja a Osaka (Japón), París, Nueva York y Gwangju para reconectar con el baile urbano.

Los siete integrantes de BTS anunciaron el año pasado que se tomarían un receso y que aprovecharían para realizar el servicio militar obligatorio en su país, con vistas a volver a reunirse a partir de 2025.