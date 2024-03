Wilfrido Vargas es demandado por la autoría de “El baile del perrito”

Por otro lado, el que hoy demanda a Wilfrido Vargas, explicó que sólo reclama el lado B de la canción, aunque compositores y analistas coinciden en que el tema es propiedad de Valdez en su totalidad. “El mismo Wilfrido en su libro reconoce que yo soy de los compositores de ‘El baile del perrito’, él tiene un libro y en la página 300 y algo, él lo reconoce”, agregó.

Luego de darse a conocer la demanda a la que se enfrentará el cantante dominicano de 74 años de edad, su equipo cercano rechazó hacer declaraciones sobre el caso. “Wilfrido no tiene ninguna opinión al respecto. Ese caso está en los tribunales de la República. Agradecemos su interés”, dijo el manejador del artista dominicano a The Associated Press.

“El baile del perrito”, es una de las canciones más emblemáticas de la carrera de Vargas y contribuyó a su posicionamiento internacional a principios de la década de 1990.