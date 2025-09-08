Demi Moore, ex de Bruce Willis, respalda a la esposa por cómo lo ha cuidado

Demi Moore defendió a Emma Heming, actual esposa de su ex, Bruce Willis, tras las críticas que la modelo recibió por la forma en que ha manejado el cuidado del actor de 'Die Hard', quien padece demencia frontotemporal.

Durante una entrevista con Oprah Winfrey, la actriz señaló que siente "mucha compasión" por Heming, quien ha cuidado a Willis desde su diagnóstico en 2022.

"Emma tuvo que esforzarse mucho para comprenderlo todo. Y lo más hermoso, y ella lo menciona en el libro, fue reconocer la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Si no dedican tiempo a asegurarse de estar bien, no podrán ayudar a nadie más", dijo Moore en un episodio de 'The Oprah Podcast'.

Heming enfrentó críticas cuando compartió en una entrevista con la periodista estadounidense Diane Sawyer que tuvo que tomar la difícil decisión de trasladar a Willis a una casa separada en la que vive con cuidadores profesionales.