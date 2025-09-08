El cantante y compositor puertorriqueño, Rauw Alejandro, quiere poner la bandera de la cultura latina “bien en alto” por lo que considera “un honor” ser reconocido con el premio Herencia Hispana en una gala en Washington DC, donde compartió escenario con importantes figuras del arte en Estados Unidos y Latinoamérica.

“Estoy con mucha alegría, estoy con mi gente llevando nuestra bandera en alto, nuestra cultura también. No tan solo yo, sino todas las personas que han pasado por aquí”, dijo a EFE horas antes de recibir el galardón en la categoría "Visión".

El popular artista insistió en la importancia de representar una cultura que forma parte de la identidad de miles de personas, sobre todo en Estados Unidos.

“Para mí es un honor y se trata de eso, de seguir como persona, como artista. Y nada, tratar de dar mi granito de arena, a lo mejor de mí, y poner la cultura arriba”, indicó.

Rauw Alejandro fue honrado por "su aporte innovador a la música latina y su impacto global", en los premios entregados cada año por la Fundación Herencia Hispana (HHF, en inglés).

El también productor y compositor, que presentó en 2024 su quinto álbum 'Cosa Nuestra', adelantó que prepara un nuevo proyecto titulado 'Cosa Nuestra: Capítulo 0', con el que quiere seguir mostrando sus raíces caribeñas.