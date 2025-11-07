¿De qué falleció el papá de Joanna Vega Biestro?

La televisión mexicana vivió un momento de profunda tristeza el pasado jueves 6 de noviembre, cuando en plena transmisión del programa matutino Sale el Sol, se dio a conocer el fallecimiento de Alejandro Vega Torra, padre de la periodista y conductora Joanna Vega Biestro. La noticia fue compartida por su compañera Ana María Alvarado, quien no pudo contener las lágrimas al comunicar el suceso en vivo. El impacto fue inmediato. No solo por la pérdida en sí, sino por el contexto en el que se dio a conocer: durante una emisión en la que Joanna se encontraba presente en el foro, cumpliendo con sus labores profesionales. La noticia tomó por sorpresa tanto al equipo del programa como a la audiencia, que rápidamente expresó su solidaridad en redes sociales. Alejandro Vega Torra era una figura muy cercana a Joanna, especialmente tras la muerte de su madre ocurrida hace apenas unos meses. Según reveló Ana María Alvarado en su canal de YouTube, el señor Vega Torra falleció mientras dormía, en lo que describió como “la muerte de los justos”. Alvarado explicó que, aunque estaba enfermo, su estado no era crítico, y que su partida fue pacífica. “Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió. Descanse en paz. El señor estaba enfermo, estaba bien, pero pues allá arriba mandan”, comentó Alvarado en su transmisión, buscando dar consuelo a quienes conocieron al padre de Joanna. También compartió que el vínculo entre él y su esposa era tan fuerte que, desde su fallecimiento, él la extrañaba profundamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La periodista también reveló cómo se encontraba Joanna tras recibir la noticia: “Está muy triste. Me platicaba que su papi extrañaba mucho a su mami. Imagino el dolor que debe estar sintiendo ahora”. La pérdida de ambos padres en tan corto tiempo ha dejado a Vega Biestro en un estado emocional delicado, aunque ha recibido el apoyo incondicional de sus colegas. Durante la transmisión en vivo, Mauricio Mancera, también conductor de Sale el Sol, se sumó al mensaje de solidaridad: “Estábamos al aire, son de las notas que uno nunca quisiera dar y menos de una persona tan querida para nosotros. Joanna, toda tu familia de Sale el Sol está contigo, con los tuyos en este momento tan complicado... Descanse en paz Don Alejandro Vega Torra”. La noticia generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Figuras del medio artístico, periodistas y seguidores del programa expresaron sus condolencias, destacando el profesionalismo de Joanna al mantenerse en el foro pese a la situación. Muchos resaltaron su fortaleza y dedicación, cualidades que la han caracterizado a lo largo de su carrera.

