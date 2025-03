Amber Rose dice que su ex Kanye West la obligaba a llevar ropa reveladora

Madrid, España.

La modelo de 41 años, que salió con el rapero de 2008 a 2010, alegó que él tiene un patrón de vestir a sus parejas con ropa provocativa, incluyendo a su ex esposa Kim Kardashian y su esposa más reciente, Bianca Censori.

Amber Rose ha afirmado que su ex novio Kanye West la presionó para que llevara ropa reveladora durante su relación , y aseguró que “lloró” cuando le hizo llevar un vestido transparente.

Kanye quiere que otros hombres deseen a sus parejas

Amber sugirió que las elecciones de moda de Kanye para sus parejas se deben a su deseo de convertirlas en objetos de admiración.

Y añadió: “Quiere que otros hombres deseen a su mujer. Eso es lo que le gusta. Le gusta que los hombres babeen por su mujer. Quiere que todos sus amigos quieran estar con su novia. Quiere que todo el mundo, cuando entre en una habitación, su novia o su mujer sea la más deseada”.

La presentadora del podcast, Shannon, preguntó a Amber si se vestía de cierta manera para complacer a Kanye, a lo que ella respondió: “Era joven. Cuando eres tan joven, es como vale, me estás comprando estas cosas, me veo guapa y genial. Pero si miras mis fotos de cuando salía con Kanye y estoy sola, llevo toda su ropa. Llevo vaqueros anchos, una camiseta y una chaqueta grande. Asaltaba su armario cuando él no estaba en casa porque odiaba vestirme como una pu***”.

Amber también recordó un incidente concreto en el que se puso un vestido transparente por insistencia de Kanye, a pesar de sus protestas.

Y continuó: “Lloré. Recuerdo que lloré. Estaba en Italia, París o algo así, y recuerdo que lloré y discutí con él, diciéndole: ‘No quiero usar esta m***, no quiero llevarlo’”.

Ella alegó que Kanye desestimó sus preocupaciones, diciéndole: “No lo entiendes, es moda, soy un genio”.

Amber añadió: “Dije: ‘Vale, sigo sin querer ponérmelo’, pero entré usándolo. Me comieron en internet”.