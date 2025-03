Ben Affleck quiere volver con Jennifer Garner, pero ella no siente lo mismo

Los Ángeles, Estados Unidos.

La actriz Jennifer Garner no está interesada en reavivar su relación con su exesposo Ben Affleck.

A pesar de que Affleck está “abierto” a la idea, una fuente le reveló en exclusiva a Page Six que el “sentimiento no es mutuo”.

La fuente también dijo que la actriz de “13 Going On 30”, que ha estado saliendo con John Miller desde 2018, está “feliz” con su novio y “eso no es lo que piensa”.

“Jen tiene una gran relación de co-paternidad con Ben, y ahí es donde están las cosas en su lado en este momento”, agregó el informante.

Mientras tanto, una segunda fuente reveló que a Ben Affleck “le encantaría otra oportunidad” con la madre de sus hijos y “estaría abierto a darle otra oportunidad a las cosas”.

“Al mismo tiempo, Ben sabe que simplemente no es realista en este momento de sus vidas”.

“Ben acaba de salir de un matrimonio y finalizó su divorcio [de Jennifer López], está muy ocupado con el trabajo y está centrado en este nuevo capítulo”, señaló la fuente.

“Además, Ben respeta la relación de Jen con John y nunca se interpondría entre ellos”.