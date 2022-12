Aitana y Miguel Bernardeau terminan su relación

Miguel Bernardeu y Aitana comenzaron la relación de manera muy discreta, no fue hasta marzo de 2019 cuando la verdad salió a la luz y ellos confirmaron su amor.

En una entrevista, Aitana se reveló por primera vez acerca de cómo fue que se conocieron.

La intérprete de “Mon amour” comentó que fue gracias a Élite: “Yo vi Élite y quise que me escribiese, porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo. Un día puse una story: ‘Me ha encantado Élite’, a ver si me decía algo”.

Este año se aventuraron en un proyecto profesional en su serie que rodaron. Aitana interpretaba a Candela, una joven cuyo sueño es vivir de la música, y Miguel a Diego, un joven que quiere ser boxeador profesional y también eran pareja en la ficción.

Sin embargo, el actor y la cantante han decidido tomar caminos separados tras cuatro años de relación.