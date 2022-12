Muere Lalo Rodríguez, intérprete de “Ven, devórame otra vez”

Con una carrera de más de 45 años, el intérprete de éxitos temas como Ven, devórame otra vez, Máximo Chamorro , Tristeza encantada , Sí, te mentí, Pero llegaste tú, Nada de ti y Tú no sabes, destacó como una de las voces más célebres de la salsa en su natal Puerto Rico.

Biografía

Ubaldo Rodríguez Santos, nombre real del músico, nació 16 de mayo de 1958 en Carolina.

Aunque ya desde los 9 años cantaba en fiestas patronales en Puerto Rico, y en radio y televisión, fue a los 12 años que formalmente comenzó su carrera artística al unirse como cantante en la orquesta Tempo Moderno.

De acuerdo con datos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, debutó en un disco a los 16 años, con la orquesta de Eddie Palmieri. El álbum, titulado The Sun of the Latin Music, se convirtió en el primer álbum de salsa en obtener un premio Grammy anglosajón. El veterano salsero compartió que fue Palmieri quien lo bautizó con su nombre artístico “Lalo”.

En 1976 participó en la grabación Introducing Lalo Rodríguez & Simón Pérez, del músico y compositor Tommy Olivencia.

En 1980 se lanzó como como solista. Su primer disco de larga duración fue Simplemente... Lalo. En 1982 produjo su álbum Nuevamente Lalo, y continuó en 1985 con Niño, el hombre que es soñador es loco, un tema filosófico que más tarde lo impulsó a grabar su álbum Punto y coma.