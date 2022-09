El actor Tom Cruise intentó reclutar al futbolista David Beckham, así como a muchos otros rostros conocidos, para nutrir a nuevos seguidores de la controvertida Iglesia de la Cienciología, esa especie de híbrido entre la fe religiosa y la devoción a lo empírico que ha sido calificada de secta por su hermetismo y por la entrega absoluta a la que son sometidos sus fieles.

Eso es lo que se desprende de un nuevo libro que ahonda en los entresijos de la organización, escrito nada menos que por Mike Rinder, quien fuera un alto cargo de esta secta.

En ‘A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology’, el autor no solo enumera los interminables abusos de autoridad que forman parte de la naturaleza misma de la institución, o su decisión de escapar de ese particular ecosistema, pero también detalla la estrategia de imagen pública desarrollada por sus acólitos para popularizar sus creencias entre el público.

En la obra, Rinder afirma que Victoria Beckham también fue tentada por Tom Cruise para unirse a las filas de la controvertida iglesia.