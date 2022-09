“Se quiere quedar con todo”: Sylvia Pasquel asegura que Luis Enrique Guzmán quiere la herencia de su madre Silvia Pinal

La familia de Silvia Pinal está envuelta en polémica. Y es que además de que Alejandra Guzmán se accidentó durante el escenario, recientemente salieron a la luz algunos audios en donde Syvial Pasquel -hermana de la rockera- despotricó en contra de su hermano Luis Enrique Guzmán, pues presuntamente su mamá -la última diva del cine mexicano- lo mantiene y además, es seguro que se quiera quedar con la herencia de su madre.

Fue durante el programa de ‘DPM’ en donde se dieron a conocer los polémicos audios filtrados de Sylvia Pasquel.

Puede leer: Preparan cargos contra el actor Alec Baldwin

En estos, se escucha a Sylvia Pasquel asegurar que presuntamente Luis Enrique Guzmán se ha convertido en un vocero de desgracias, pues habla mal de su mamá y no las de él.

“Se convirtió en el vocero oficial de mi mamá, de sus desgracias, porque no habla más que de sus desgracias. Lo que no se vale es que nada más habla de puras cosas que le salen mal a mi mamá, eso no está padre”, indicó Sylvia Pasquel.

También: Los líderes de la Cienciología espiaron a Nicole Kidman, intervinieron su teléfono e intentaron separarla de Tom Cruise

“Ha cambiado mucho hermano, la verdad lo veo muy avorazado, lo veo muy interesado en todo el peso de la herencia... todo apunta a que se quiere quedar con todo, no lo sé”, sentenció Sylvia Pasquel.

Asimismo, dijo que cuando su mamá estuvo en el hospital, Luis Enrique Guzmán no lo dejó que ella la visitara.