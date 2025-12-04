Actor de "Grey's Anatomy" revela que está libre de cáncer

Estados Unidos.

La estrella de "Grey's Anatomy", James Pickens Jr., reveló estar libre de cáncer, no sin antes ahondar en su diagnóstico de cáncer de próstata.

Para ello, compartió un anuncio de servicio público en el programa sobre la importancia de las pruebas de detección antes de anunciar que ya no tiene cáncer.

Al final del episodio del jueves de "Grey's Anatomy", Pickens Jr. transmitió un mensaje sobre la importancia de las pruebas de detección del cáncer de próstata, especialmente para los hombres afroamericanos: "Soy la prueba viviente de que la detección temprana funciona".

Al publicar el video en redes sociales, Pickens Jr. dirigió a los espectadores a Black Health Matters, con quienes habló extensamente sobre su diagnóstico de cáncer de próstata.

El anuncio de servicio público que realizó al final del episodio se produjo poco después de que su personaje, el Dr. Richard Webber, revelara su propio diagnóstico de cáncer en el programa.

Según Black Health Matters, el médico de Pickens revisó sus niveles de PSA (antígeno prostático específico) en 2024 y nuevamente en enero.

Volví en enero y, cuando llegaron mis resultados del PSA, mi médico de cabecera me dijo: 'Sí, ¿sabes qué? Ha subido un poco más. Quiero que vuelvas al urólogo'.

Una resonancia magnética reveló "algo sospechoso", antes de que una biopsia revelara un tumor. Una tomografía por emisión de positrones (PET) reveló que el cáncer no se había propagado y que se encontraba en una parte de la próstata, según Black Health Matters.

"No es el tipo de noticia que nadie quiere oír, pero, siendo sincero, el cáncer de próstata ha estado presente en mi familia. Mi padre lo tuvo. Tenía muchos hermanos; varios de ellos lo tuvieron. Me habría sorprendido no haberlo tenido", declaró Pickens a Black Health Matters.

Pickens decidió someterse a una prostatectomía radical, una cirugía para extirpar toda la próstata, realizada robóticamente por urólogos, según el medio.

"Lo detectamos muy pronto, así que pensaron que sería la mejor solución. Tengo una variante rara que no se ve muy a menudo. Querían ser precavidos y vigilarla", dijo.

En el anuncio de servicio público de Pickens en "Grey's", publicado posteriormente en redes sociales por Shondaland, la productora del programa, compartió que los hombres negros tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. "Afortunadamente, el cáncer de próstata es altamente tratable, pero la detección temprana es clave y, a veces, no presenta síntomas perceptibles".

Tras ese mensaje, Pickens compartió una actualización de salud en redes sociales, revelando que ya no tiene cáncer.

"Hola amigos, me siento bendecido y agradecido de estar libre de cáncer. ¡Muchas gracias por todo el cariño y apoyo! ¡Háganse una revisión!" ", compartió el actor.

Según los CDC, "los hombres negros tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de próstata que los hombres de otros grupos raciales o étnicos" y "tienen más del doble de probabilidades de morir de cáncer de próstata que otros hombres".

La agencia de salud recomienda que cualquier persona interesada en hacerse una prueba de detección consulte con su médico sobre sus factores de riesgo y opciones personales.