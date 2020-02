El Harrison Ford más aventurero

Ciudad de México

Desde que a los 10 años, cuando crecía con su familia en Chicago, tuvo su primer perro, Harrison Ford sintió la necesidad de vivir con compañía canina.

Ama a los perros, dice, por su sensibilidad, transparencia de emociones, lealtad a prueba de fuego y reciprocidad de amor.

“He tenido perros desde entonces. En mi familia tenemos tres, rescatados, que provienen de refugios porque alguien no quiso o no pudo quedárselos”, comenta la leyenda hollywoodense.

Tras un lustro sin actuar en películas ajenas a franquicia alguna, el famoso actor Harrison Ford se embarcó, motivado por ese amor por los animales y su activismo medioambiental en El Llamado Salvaje (The call of the wild), película que actualmente se exhibe en los cines de Honduras.

La cinta es la adaptación de la novela de Jack London sobre un perro que, durante la fiebre del oro en el Klondike canadiense del siglo 19, ve despertar sus instintos más primitivos y salvajes.

Irónicamente, el histrión, de 77 años, no se vio en el rodaje forjando una relación poderosa con un can-actor, sino una muy divertida con un hombre, experto en capturas de movimiento, que interpretó a Buck.

“Terry Notary es un artista físico muy dotado, gimnasta, que participó en el Cirque du Soleil. Lo usamos para representar a Buck, y luego era ilustrado con gráficos”, dice.

“He trabajado con perros antes. Siempre es complicado, toma tiempo, no siempre te obedecen, pero actuar es pretender que sucede algo que no es real; entonces, actuar con un perro inexistente no fue tan distinto”.

Harrison Ford está listo para tomar el sombrero y el látigo de Indiana Jones una última vez, por quinta ocasión en su carrera, al lado de Steven Spielberg. El mítico actor confirmó su emoción por volver a encarnar al arqueólogo, tras haber revisitado recientemente otros personajes emblemáticos, como Han Solo (Star Wars) y Rick Deckard (Blade Runner).

Un clásico

Dirigido por Chris Sanders (Cómo entrenar a tu dragón), el largometraje de aventuras fue rodado en espectaculares escenarios naturales de la Canadá profunda, registrados por el fotógrafo Janusz Kaminski (Caballo de Guerra).

Buck, travieso perro de un juez citadino, mezcla de San Bernardo y pastor escocés, es secuestrado y vendido para formar parte del tiro de trineos de nieve en el servicio postal que lleva cartas para los buscadores de oro.

Abandonado a su suerte en un mundo salvaje y hostil, en el que los humanos azotan a los animales y los canes pelean hasta la muerte para ser los alfa de la manada, Buck debe transformarse en ese ser que duerme muy dentro de sí.

Ford interpreta a John Thornton, un hombre que huye de una tragedia personal y une su soledad a la de Buck.

En la novela de London, Thornton es una presencia lateral que ayuda a que la historia de Buck se desarrolle, pero aquí ambos se complementan. El llamado salvaje es la historia de Buck buscando su sitio natural en el mundo, y de John, ganando, encontrando el coraje de asumir las responsabilidades en su vida gracias a Buck”, explica Harrison Ford.

Un clásico de las letras y el cine El llamado salvaje fue adaptado por primera vez a la pantalla en un cortometraje de 1908.

Con su trama se han hecho innumerables películas, series animadas y hasta telefilmes.

Leyendas actorales como Clark Gable, Charlton Heston y Rutger Hauer interpretaron a John Thornton antes que Harrison Ford.

Propósito de vida

“La naturaleza es mi religión”, dice tajantemente Harrison Ford, y en su voz no hay atisbo de duda.

El actor, una leyenda viva del cine, ha hecho de la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático su última y gran cruzada de vida.

Durante su visita en México, aceptó que el activismo es el más importante rol de una carrera que ha dejado huella en la historia con personajes como Han Solo (Star Wars), Indiana Jones y Rick Deckard (Blade Runner).

“Ha sido importante para mí encontrar un propósito, más allá de mi trabajo y mi familia. Sentir que estoy haciendo, con suerte, una contribución positiva, ayudando a la gente a entender que necesitamos la naturaleza, necesitamos un mundo natural saludable en el que vivir”, dijo en entrevista.

“La naturaleza no necesita a los hombres, los hombres necesitan la naturaleza. Todos los problemas de la naturaleza se curarían fácilmente si desapareciera la humanidad. Somos los animales más destructivos de la historia”, resume el vicepresidente de la organización Conservation International.

Por ello no resulta raro que el más reciente proyecto fílmico del actor estadounidense sea El Llamado Salvaje, una nueva adaptación de la mítica novela de Jack London sobre la reconexión con lo primitivo.

Harrison Ford, quien tiene una fortuna de más de 250 millones de dólares, admite que difícilmente es más feliz que cuando está en contacto con la naturaleza más salvaje.

Comparte que hace días regresó de un viaje familiar con su esposa, Calista Flockhart, y sus hijos por el Río Colorado, en Arizona, y el Gran Cañón, por lugares “sin señal alguna del mundo humano”.

“Puedes ver la belleza natural, cómo ruge, su poder. Me permite recargarme, reorientarme, alinearme con cosas que son importantes en mi vida y dejar de lado las que no son”, confesó.

Hace poco, la superestrella participó como orador en la conferencia sobre los retos del cambio climático realizada por la ONU en Madrid.

A sus 77 años, Harrison Ford consideró que a su extensa trayectoria no le falta un premio Óscar. Se dijo, más bien, agradecido por todas las oportunidades que le han dado y prometió estar con fuerzas e interés para seguir trabajando. “He tenido mucha diversión en el negocio, la fortuna de trabajar con gente fantástica. Estoy encantado de seguir trabajando, no tengo planes de retirarme. Disfruto esto probablemente más que nunca”, comentó.

Durante un reciente encuentro con medios de prensa mexicanos, el histrión se mostró amable, siempre con sonrisas o dando los “buenos días” en español.

Contestó todo tipo de preguntas, desde las que ha oído cientos de veces (como el origen de Han Solo), hasta incómodas sobre política o profundas sobre el cambio climático.

Aseguró, por ejemplo, que a su país le urge, entre varias cosas, una reforma migratoria.

“Estamos enfrentando diversos problemas en Estados Unidos. Estamos trabajando para superarlos. Necesitamos una reforma migratoria completa. Necesitamos invitar gente al país, no echarla. Esa es la historia en la que se basa nuestro país”, opinó.