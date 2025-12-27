Yolanda Andrade revela padecimiento: "Quizá sea mi última Navidad"

Yolanda Andrade rompió el silencio y confirmó públicamente que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neuromuscular degenerativa que ha marcado profundamente su vida en los últimos meses.
La conductora de televisión y actriz de 53 años de edad, compartió la noticia a través de un video difundido en sus redes sociales, donde habló con franqueza sobre el impacto físico y emocional del padecimiento.
En el mensaje, la presentadora del programa "Montse & Joe" explicó que decidió hacer público su diagnóstico para acompañar a otras personas que viven situaciones similares y para agradecer el apoyo que ha recibido de su familia y seres queridos.
“Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA... Ha sido un año muy pesado para mí”, expresó con visible sensibilidad.
La noticia llega después de meses de especulación sobre su estado de salud, que incluyeron hospitalizaciones recientes y rumores sobre complicaciones adicionales
Andrade también mencionó que ha enfrentado otros problemas médicos y que su proceso ha sido especialmente duro durante las celebraciones decembrinas, cuando incluso llegó a decir que podría ser su “última Navidad”.
La reacción del público fue inmediata. Colegas del medio artístico, figuras públicas y miles de seguidores inundaron las redes con mensajes de cariño, solidaridad y admiración por su valentía al compartir un diagnóstico tan delicado.
Su testimonio también reavivó la conversación sobre la ELA, una enfermedad poco visible pero devastadora, cuya esperanza de vida suele ser limitada según especialistas consultados por medios internacionales.
A pesar de la gravedad del diagnóstico, Yolanda se mostró agradecida y enfocada en mantenerse acompañada por su círculo cercano.