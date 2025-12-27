  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Yolanda Andrade revela padecimiento: "Quizá sea mi última Navidad"

En un testimonio que ha conmocionado al mundo del espectáculo, la conductora mexicana ha compartido una desgarradora actualización sobre su delicado estado de salud.

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 09:45 -
  • Agencia EFE
Yolanda Andrade revela padecimiento: Quizá sea mi última Navidad
1 de 9

Yolanda Andrade rompió el silencio y confirmó públicamente que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neuromuscular degenerativa que ha marcado profundamente su vida en los últimos meses.

 Foto: Captura de videos de Yolanda Andrade
Yolanda Andrade revela padecimiento: Quizá sea mi última Navidad
2 de 9

La conductora de televisión y actriz de 53 años de edad, compartió la noticia a través de un video difundido en sus redes sociales, donde habló con franqueza sobre el impacto físico y emocional del padecimiento.

 Foto: Facebook/Yolandaandrade
Yolanda Andrade revela padecimiento: Quizá sea mi última Navidad
3 de 9

En el mensaje, la presentadora del programa "Montse & Joe" explicó que decidió hacer público su diagnóstico para acompañar a otras personas que viven situaciones similares y para agradecer el apoyo que ha recibido de su familia y seres queridos.

Foto: Facebook/Yolandaandrade
Yolanda Andrade revela padecimiento: Quizá sea mi última Navidad
4 de 9

“Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA... Ha sido un año muy pesado para mí”, expresó con visible sensibilidad.

 Foto: Facebook/Yolandaandrade
Yolanda Andrade revela padecimiento: Quizá sea mi última Navidad
5 de 9

La noticia llega después de meses de especulación sobre su estado de salud, que incluyeron hospitalizaciones recientes y rumores sobre complicaciones adicionales

 Foto: Captura de videos de Yolanda Andrade
Yolanda Andrade revela padecimiento: Quizá sea mi última Navidad
6 de 9

Andrade también mencionó que ha enfrentado otros problemas médicos y que su proceso ha sido especialmente duro durante las celebraciones decembrinas, cuando incluso llegó a decir que podría ser su “última Navidad”.

 Foto: Instagram:@Yolandaandrade
Yolanda Andrade revela padecimiento: Quizá sea mi última Navidad
7 de 9

La reacción del público fue inmediata. Colegas del medio artístico, figuras públicas y miles de seguidores inundaron las redes con mensajes de cariño, solidaridad y admiración por su valentía al compartir un diagnóstico tan delicado.

Foto: Captura de videos de Yolanda Andrade
Yolanda Andrade revela padecimiento: Quizá sea mi última Navidad
8 de 9

Su testimonio también reavivó la conversación sobre la ELA, una enfermedad poco visible pero devastadora, cuya esperanza de vida suele ser limitada según especialistas consultados por medios internacionales.

 Foto: Redes sociales
Yolanda Andrade revela padecimiento: Quizá sea mi última Navidad
9 de 9

A pesar de la gravedad del diagnóstico, Yolanda se mostró agradecida y enfocada en mantenerse acompañada por su círculo cercano.

Foto: Redes sociales
Cargar más fotos