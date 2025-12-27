CNE proyecta finalizar conteo de diputaciones y alcaldías

Tegucigalpa, Honduras.

En la sesión de pleno que se desarrolla la mañana de este sábado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) discute la forma en que se llevará a cabo el conteo especial para los niveles de diputaciones y corporaciones municipales, a tres días de la declaratoria oficial de las elecciones generales, prevista para el próximo 30 de diciembre. El pleno del CNE inició la sesión abordando diversos temas relacionados con el escrutinio electoral, a casi un mes después de llevar a cabo los comicios. Durante una sesión virtual y con la presencia de los tres consejeros, Ana Paola Hall, presidenta del CNE, señaló que el proceso ha estado marcado por situaciones sin precedentes, como un ambiente hostil, amenazas, así como problemas administrativos y técnicos.

Afirmó que el trabajo realizado no ha contado con el acompañamiento institucional, sino que, según sus palabras, se ha desarrollado pese a una institucionalidad que las ha perseguido, atacado e intimidado de manera constante. Hall sostuvo que, a pesar de esas condiciones, el pleno se mantiene firme y con la conciencia tranquila, asegurando que la declaratoria de elecciones se realizará en tiempo y forma conforme a lo que establece la Constitución y la ley. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el mismo espacio, la consejera Cossette López afirmó que han sido ellas quienes han presentado propuestas concretas para destrabar el proceso electoral y superar los distintos impases registrados durante el escrutinio. López también señaló un abandono técnico por parte de algunos empleados de equipos de representación, quienes, según indicó, se han limitado a remitir documentación, lo que considera ha afectado negativamente el desarrollo del proceso electoral.

Tanto Hall como López confirmaron que durante la noche anterior procedieron a corregir de forma manual un total de 4,084 actas, distribuidas en los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Choluteca, El Paraíso, Gracias a Dios e Islas de la Bahía. Según las consejeras, esta acción provocó un impacto positivo en el cierre del proceso electoral. Durante la misma jornada, la consejera Ana Paola Hall se opuso a la presencia de los directores electorales en una reunión clave relacionada con los Escrutinios Especiales. Pese a la solicitud de convocar a todos los codirectores, Hall ordenó al codirector Allan Alvarenga retirarse de la sesión. El pleno proyectó conocer únicamente el oficio remitido por la Comisión de Seguimiento del Trep sobre correcciones de transcripción en actas electorales. Eduardo Fuentes, odirector del CNE, señaló atrasos atribuidos a militantes de los partidos Libertad y Refundación y Liberal, al indicar que no se ha respetado el orden establecido para realizar el escrutinio especial. Según expuso, primero se deben contar los votos y posteriormente solicitar el cuaderno de votación, y no a la inversa. En ese contexto, el consejero Marlon Ochoa solicitó incorporar como punto de discusión la finalización del Escrutinio Especial en los niveles de corporación municipal y diputaciones, previo a cualquier decisión sobre correcciones o declaratorias oficiales. Según el consejero, se debe de comenzar por el nivel de corporación municipal debido al retraso y al poco tiempo dispobible. Por mayoría, las consejeras Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal, y Cossette López, del Partido Nacional, autorizaron la corrección de transcripciones en 7,697 actas de diputaciones y 5,581 actas de corporación municipal. El consejero Marlon Ochoa votó en contra y advirtió que el procedimiento aprobado permitiría abrir la base de datos sin garantías suficientes, lo que, a su criterio, pone en riesgo la correcta aplicación de los cambios.

