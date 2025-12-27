CNE decide comenzar escrutinio especial por el nivel de diputados

Tegucigalpa, Honduras.

Según lo expuesto, dicho documento detallará las actas que presentan disputas reales tanto en el nivel de diputados como en el de corporaciones municipales, y se espera que esté listo alrededor de las 6:00 de la tarde de este sábado.

Previo a la votación del pleno , el auditor externo contratado por el CNE informó, durante una sesión de trabajo, que elaborará un informe técnico en un plazo aproximado de seis horas. El escrutinio reiniciará este 27 de diciembre a las 3:00 de la tarde.

Ochoa propuso como alternativa iniciar con el escrutinio de corporaciones municipales o realizar ambos niveles de forma simultánea.

La resolución contó con el respaldo de Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE, y de la consejera Cossette López, mientras que el consejero Marlon Ochoa votó en contra.

La medida busca asegurar que el próximo Congreso Naciona l quede debidamente conformado antes de su instalación en enero y garantizar el principio de alternancia en el poder.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió este sábado reiniciar el escrutinio especial comenzando por el nivel electivo de diputados , una decisión adoptada por mayoría de votos durante una sesión realizada en horas de la mañana.

A pesar de que el informe aún no ha sido entregado, la consejera Hall sostuvo que el proceso no debe detenerse.

“Lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos mientras llega ese informe, hay que iniciar ya”, manifestó, al justificar la decisión de reactivar el recuento de votos.

Las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) permanecían sin operar desde el mediodía del miércoles 24 de diciembre, cuando se les otorgó un asueto con motivo de las fiestas navideñas. Al retomar labores, no pudieron avanzar debido a que el pleno del CNE aún no había definido en qué nivel debía continuar el escrutinio especial.

Hall subrayó que la instalación del Congreso Nacional es un paso indispensable para la estabilidad institucional del país. Además, recordó que el electorado ya decidió quién ejercerá la Presidencia de la República durante los próximos cuatro años, por lo que es necesario que el Poder Legislativo esté debidamente instalado.

“Mi posición es asegurar la alternancia y el respeto a la Constitución y a la Ley”, reafirmó Hall.

La funcionaria también advirtió que no se debe poner en riesgo el proceso electoral ni los acontecimientos previstos para enero.

“No podemos poner en riesgo la elección general ni lo que debe suceder en enero, porque parecería que hay muchas voces disonantes en ese sentido y yo no voy a prestarme a eso”, añadió.

Por su parte, la consejera Cossette López respaldó la postura de Hall y lamentó que el escrutinio especial no se haya desarrollado con normalidad.

Además, señaló que el CNE ha enfrentado presiones, ataques y acciones que, a su criterio, han buscado paralizar el proceso, entre ellas la imposición de las JEVR y la intención de asumir atribuciones que corresponden exclusivamente al órgano electoral.

“También pienso que la alternancia en el ejercicio del poder está sujeta a la existencia de un nuevo Congreso Nacional, y no debemos dar espacio para generar escenarios en los cuales el Congreso Nacional quiera hacerse de las atribuciones del Consejo Nacional Electoral”, sentenció López.

En contraste, el consejero Marlon Ochoa rechazó el argumento de que la alternancia esté en riesgo. Comparó la situación actual con el proceso electoral de 2021, cuando aún faltaban cientos de maletas por escrutar en departamentos como Francisco Morazán y Colón sin que ello comprometiera la transición democrática.

Ochoa explicó que, según las proyecciones, los cambios en la distribución de diputados podrían darse principalmente en departamentos como Cortés y El Paraíso, debido a las actas que presentan inconsistencias. No obstante, reconoció que todas deben ser revisadas.