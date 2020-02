Harrison Ford vuelve con drama y aventura

San Pedro Sula, Honduras

Harrison Ford pisó de nuevo el Paseo de la Fama de Hollywood (EE UU) para estrenar su nueva película The Call of the Wild, basada en la clásica novela homónima publicada en 1903 y ambientada en plena fiebre del oro estadounidense.

“La historia habla de nuestra relación con la naturaleza, en esta ocasión entre un humano y un perro; pero el perro representa a todo el mundo natural”, explicó Ford a agencia EFE.

Presupuesto Con $109 millones de presupuesto, la cinta promete una exhibición de efectos especiales, al igual que pasó con La vida de Pi.

Inspirada en el cuento de Jack London, esta cinta se adentra en la fiebre del oro estadounidense para narrar la historia de un explorador, John Thornton, encarnado por Ford, y un perro doméstico que es trasladado al Polo Norte como tirador de trineo, ya que en aquella época los perros de tiro se pagaban a precios muy elevados. Ambos tratarán de sobrevivir en las temperaturas heladas de Yukon, una de las provincias de Canadá más cercanas al Polo Norte.

“Ha sido un placer contar esta historia”, aseguró el actor sobre la nueva adaptación al cine de esta popular novela, que se llevó a la gran pantalla por primera vez en formato mudo en 1923 y ha contado en posteriores versiones con Charlton Heston (1972), Rutger Hauer y Richard Dreyfuss (1997), entre otros.