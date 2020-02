Yahir afirma tener "mucha química" con Belinda en nueva obra

México.

Belinda y Yahir son los protagonistas de la nueva puesta en escena llamada "Hoy no me puedo levantar", en la cual son una pareja de enamorados que se dan mucho cariño.

Los besos que los actores se dan en la obra ya tienen hablando a la prensa mexicana, pues al parecer ambos disfrutan mucho esta parte de la actuación.

Los periodistas de espectáculos no han dudado en preguntarle al exalumno de La Academia si lo besos que le da a la artista de pop.

“Cómo me va a costar (besar a Belinda), no me cuesta nada, son besos reales, no creas que existe un plástico alrededor de la boca. Hay mucha química entre nosotros y nos estamos divirtiendo cada noche”, dijo Yahir.

Belinda, por su parte, afirma estar contenta de encarnar a "María", una joven que está muy enamorada.

“Me siento feliz, estaba nerviosa, hemos ensayado muchísimo, nos hemos preparado durante mucho tiempo y estoy feliz porque todo salió increíble (...) cada vez que me subo al escenario soy María y María está enamoradísima de Mario porque Mario es lo máximo”, dijo la actriz.

Ante los posibles rumores de la una relación el cantante aclaró qué es lo que siente por Belinda. "Ella es una mujer que admiro mucho y la quiero, pero hasta ahí", enfatizó Yahir, quien estaba sumamente emocionado por la respuesta del público.







-Hoy no me puedo levantar -

Hoy no me puedo levantar es una producción de Alejandro Gou que tiene las canciones de Mecano. Los protagonistas son unos jóvenes que buscan sus sueños en la década de los 80, en España. Las drogas, la situación política y las enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA,son parte de la trama, así como la música que compone Mario Postigo, el líder de la banda Rulé y escritor de todas las canciones.