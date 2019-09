Belinda revela quién es el hombre misterioso con el que fue captada

Ciudad de México.



Tras los rumores en redes sociales sobre su supuesto novio, Belinda aclaró que el hombre con quien fue captada en el aeropuerto de Miami es su tío.



A través de sus historias en Instagram, la cantante publicó una serie de fotografías donde aparecen su madre y su hermano Juan Pedro Schüll, el hombre con quien fue fotografiada.



"Aclaro que esta persona es mi tío, el hermano de mi mamá, ¡dejen de decir que es mi novio!", publicó.







La intérprete de "Egoísta" también pidió a sus seguidores que dejaran de importunar a su familiar, pues él no era famoso.







"Les pido por favor que dejen de acosar a mi tío, él no es una persona pública, somos una familia muy unida y muchas veces me verán acompañada de él. Muchas gracias", expresó.



La cantante ha sido relacionada sentimentalmente con Lupillo Rivera, quien ya salió a aclarar que sólo son amigos.



En días pasados se le captó a Belinda en actitud romántica con un hombre en un avión, quien supuestamente ahora dice que es su tío.







A su llegada al aeropuerto de Miami, la cantante y el hombre misterioso separaron sus caminos para que no los vieran juntos.