Lupillo Rivera dice verdad sobre su relación con Belinda

México.

Lupillo Rivera respondió a los rumores de una supuesta relación con Belinda, a quien conoció en el programa La Voz México.

El intérprete aclaró a través de un video en Instagram que su relación con la cantante es únicamente de amistad. (Mira el video arriba)

"Belinda y yo nunca hemos sido novios. Simplemente hemos sido amigos, empezamos a conocernos.

"Salimos unas cuatro, cinco o seis veces, creo. Fuimos a diferentes partes: al cine, a un evento, unas fiestas, pero nosotros simplemente somos amigos", dijo Rivera.

El cantante decidió hacer el video después que la estrella fuera captada junto a otro hombre en Miami y el púbico comenzará a criticar a la joven.

LEE MÁS: Belinda es captada con hombre misterioso (Video)

Rumores de boda

Lupillo, hermano de la fallecida Jenni Rivera, también quiso aclarar las polémicas declaraciones de Ricardo Montaner, quien llegó a asegurar que los cantantes sí planeaban casarse.

"Yo ya lo sabía. Yo me intuía que lo del tatuaje era cierto", había dicho Montaner a las cámaras de la cadena Telemundo.

El cantante de música regional mexicana aclaró que Montaner solo había reaccionado como burla a los medios después que no le dejaran hablar de su nuevo proyecto musical.

El motivo de Lupillo para tatuarse el rostro de Belinda en el brazo

Rivera además aclaró por qué se hizo un tatuaje del rostro de su compañera de programa.

"Este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans, todos los 'Belifans' que me han tirado muy duro, pero han habido algunos que se han tatuado el rostro de ella y en una conversación que tuvimos en La Voz, me retó: 'a que no te tatúas mi cara'.

"¿Por qué no?, me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje. También hubieron muchas críticas porque me hice el tatuaje", compartió.

ADEMÁS: Así luce ahora Rubí Ibarra a sus 18 años

Belinda agradeció la aclaración de Rivera en los comentarios.

"¡Gracias por ser un caballero siempre! Eres un gran hombre y el mejor artista. También yo pido respeto para ti. Te mereces lo mejor, I love you!", respondió Belinda.