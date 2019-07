Eiza González trata de eliminar tatuaje en honor a un exnovio

Estados Unidos.

La pasión de Eiza González por los tatuajes es de sobra conocida, pero uno de sus últimos grabados esconde un secreto: se trata de un recurso para disimular otro que se hizo a juego o en honor a una de sus antiguas parejas con quien no acabó viviendo el final de felices para siempre que ella imaginaba.

"Creía que sería como el tatuaje que Angelina Jolie se hizo cuando estaba con Billy Bob Thornton y que no me importaría seguir teniéndolo aunque rompiéramos", ha reconocido.

"Pero bueno, no fue así. Ya me he cansado de él", puntualizó.

Las revelaciones se dieron durante una entrevista al portal WhoWhatWear, donde comentó a su interlocutor sus planes de visitar su estudio de confianza para alterar el diseño original.

Evidentemente, nadie le comentó a la intérprete mexicana que Angelina acabó borrando el dibujo de un dragón acompañado del nombre de su entonces marido que se hizo en el brazo, y que se encontraba en el mismo sitio en que ahora luce las coordenadas de los lugares de nacimiento de sus seis hijos y de su otro ex Brad Pitt.

Por supuesto, la gran incógnita que queda ahora es a qué hombre estaba tratando de eliminar de su vida y de su piel Eiza.

En ese sentido, la última relación sentimental que se le conoce fue con el actor Josh Duhamel, con quien compartió varios meses de su vida antes de decidir seguir caminos separados a mediados de verano el año pasado.

Por otra parte, en mayo la estrella recurrió a sus redes sociales para informar de que había recurrido a su artista de confianza Mr. K. para hacerse un nuevo tatuaje en el brazo, aunque en ese momento no mostró el resultado final de su trabajo, y por fechas, bien podría tratarse de esa obra de arte corporal a la que se refería ella.