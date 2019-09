Liv Tyler no planea casarse con su prometido de hace más de cuatro años

Redacción.



Hace casi cuatro años que Liv Tyler se comprometió con su pareja Dave Gardner, el padre de sus dos hijos menores, pero por el momento ella no tiene ninguna prisa por comenzar a organizar una boda.

"Me encanta estar comprometida, pero la verdad es que no me han entrado ganas de casarme todavía. De todas formas, siempre he pensado que el matrimonio debería de ser una especie de recompensa... por haber sobrevivido a la relación en sí. Creo que la gente lo ha entendido todo mal, al revés", ha asegurado en una nueva entrevista a la revista Tatler.



Lea más: Penélope Cruz lamenta la falta de libertad en Cuba

Liv Tyler ya estuvo casada anteriormente con Royston Langdon, con quien tiene a su primogénito, y a raíz de esa experiencia ha aprendido la importancia de no precipitarse: "Recuerdo la primera vez que David me llamó su 'mujer'. Me quedé muy sorprendida y le dije: '¿Perdona? Yo no soy tu mujer'. Hay que ganarse el derecho a decir algo así", ha matizado.





A raíz de su romance con Gardner, que trabaja como mánager de deportistas de la talla de David Beckham, la estrella de Hollywood se mudó a Londres y comenzó a construir una nueva vida que aún presenta ciertos desafíos para ella.





"Como estadounidense, el sistema de clases británico me resulta algo opresivo. A nosotros nos educan diciéndonos que cualquiera puede ser lo que desee: si te esfuerzas y perseveras, puedes conseguir lo que te propongas. Y también puedes tenerlo todo y perderlo en un abrir y cerrar de ojos", ha explicado.