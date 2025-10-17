Rashid Mejía revela que de salir electo impulsará ley para prohibir la reelección de diputados

Tegucigalpa, Honduras

Rashid Mejía, candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras por el departamento de Francisco Morazán, reveló que de ganar como diputado en las Elecciones Generales este 30 de noviembre impulsará ley para prohibir la reelección de diputados y fortalecer la productividad de los emprendedores. En entrevista con LA PRENSA, en el foro Hablemos de Política, el aspirante a diputado mencionó que también propondrá una "Ley Antinepotismo", ya que considera un mal enquistado en la política hondureña. “Estructuras familiares completas han secuestrado la institucionalidad, han secuestrado el Estado, y hoy por hoy la necesidad de una ley antinepotismo para evitar que esto siga sucediendo es una realidad. Usted ve cómo el país se lo están pasando entre familias; de ningún partido político esto es aceptable”, explicó. Planteó que la ley debe contemplar penas de cárcel y ser regulada mediante procesos abiertos a través del servicio civil. “No basta con la preparación académica, se necesita que quienes aspiren a cargos tengan las manos limpias”, sostuvo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Añadió que: “La única forma de acabar con este mal es atacando la raíz, con penas severas para todos los que abusen del nepotismo”. Rashid Mejía aseguró que no abandonará su papel crítico: “Ese Rashid que todo mundo conoce en redes, dándole, dándole y exponiendo corruptos, lo voy a seguir haciendo en el Congreso Nacional”.

Otras iniciativas que buscará Rashid en el Congreso

Otra de las propuestas que mencionó que impulsaría de ganar las elecciones es la iniciativa “diputado que no trabaje, que no se le pague”, además de fortalecer la productividad de los emprendedores. “El banano fue un producto insignia de Honduras, pero dejó de ser una realidad en el comercio exterior porque perdimos capacidad de producirlo. Muchos emprendedores cerraron por los estragos de Eta y Iota”, expuso. Su propuesta, según explicó, se centra en robustecer la producción nacional y apoyar tanto a pequeños como grandes emprendedores. “Tenemos que garantizar que las empresas se fortalezcan y que quien ponga un negocio tenga acceso a crédito”, señaló.

¿Quién es Rashid Mejía?

Rashid Mejía es uno de los rostros de hondureños reconocidos en redes sociales y busca un curul en el Congreso Nacional por el Partido Liberal, acompañado del candidato presidencial Salvador Nasralla. Rashid Mejía asegura que no se describe como “influencer”, aunque en redes sociales acaparó la atención por crear contenido crítico frente al actual y a pasados gobiernos. Mejía es licenciado en Relaciones Internacionales, habla tres idiomas y se define “como un hondureño que ama a Honduras”. Confesó que, como muchos compatriotas, tuvo la intención de emigrar para continuar sus estudios, pero hoy apuesta por convertirse en un nuevo rostro en el Congreso Nacional. Por los ataques y mensajes de odio en su contra, ha decidido mantener su vida personal en reserva. No obstante, comentó que mantiene una relación amorosa desde hace tres años, por lo que asegura que los rumores de los que es víctima en redes sociales, en donde incluso cuestionan su orientación sexual, son falsos. Además de su faceta política, Mejía se dedica al negocio familiar, el cual apoya desde hace 15 años. El segundo apellido del joven político es Giannini, perteneciente a una reconocida familia del ámbito empresarial en Honduras. Reconocó que no ha vivido las mismas carencias que la mayoría de los hondureños en temas de salud y educación, pero sostiene que la empatía es clave para construir propuestas en beneficio de la población. “Me parece absurdo pensar que porque una persona no ha vivido esas carencias no tenga empatía. (...)Uno no necesariamente tiene que pasar creencias para entender lo que el otro pasa”, argumentó Mejía. Agregó que su incursión en la política le ha permitido conocer de cerca la realidad del país y los problemas que enfrenta la sociedad. Aunque en el pasado se consideraba “apolítico”, no optó por participar en un movimiento independiente, porque según afirma, “para crecer en la política es fundamental entender cómo funciona”. “¿Por qué no militar en un partido independiente? El sistema electoral y político no trabaja de esa forma. El partido necesita estructura; sin estructura no se ganan elecciones. Entender cómo se maneja la política es fundamental para no fracasar”, dijo Mejía. Aclaró que para cambiar y mejorar un sistema roto “hay que jugar con las reglas rotas”.

¿Rashid Mejía admira a Donald Trump?