Rashid Mejía presentará su propuesta de ley antinepotismo en Hablemos de Política

Tegucigalpa.

Con el objetivo de impulsar una agenda enfocada en la transparencia y el fortalecimiento institucional, el candidato liberal Rashid Mejía expondrá sus principales propuestas este viernes 17 de octubre en el programa Hablemos de Política. La entrevista será transmitida a las 6:00 p. m. por las plataformas digitales de LA PRENSA, El Heraldo y la señal de GOTV, bajo la conducción de la periodista Daniela Zepeda.

Mejía es aspirante a diputado por Francisco Morazán y acompaña la fórmula presidencial de Salvador Nasralla. Durante la conversación, explicará su iniciativa de una ley antinepotismo, que busca establecer sanciones más severas para funcionarios que incurran en esta práctica. Además, detallará la propuesta “diputado que no trabaje, que no se le pague”, un planteamiento que pretende garantizar el cumplimiento del deber legislativo y la rendición de cuentas.

Licenciado en Relaciones Internacionales y con una trayectoria reconocida en plataformas digitales, Rashid Mejía se ha posicionado como una voz crítica frente a la corrupción y la ineficiencia del aparato público. Ahora busca trasladar esa visión al ámbito político desde una curul en el Congreso Nacional. Durante la entrevista, compartirá cómo su paso por el análisis y la comunicación en redes lo llevó a comprender la necesidad de involucrarse en la política tradicional para impulsar los cambios que promueve.