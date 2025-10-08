Tarifa eléctrica baja 31% en Honduras desde 2024

Tegucigalpa

La tarifa eléctrica en Honduras acumula cinco trimestres consecutivos de reducción, una tendencia que se ha mantenido desde finales de 2024 y que continuará hasta el cierre de 2025, según datos de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

La tarifa eléctrica en Honduras se ajusta trimestralmente con base en los costos de generación, transmisión y distribución de energía, así como en los precios internacionales de los combustibles utilizados para producir electricidad. Estos ajustes, aprobados por la CREE, buscan reflejar las condiciones reales del mercado energético y mantener el equilibrio financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), aunque suelen generar debate por su impacto directo en los hogares y la industria.

Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, el costo promedio del kilovatio hora (kWh) pasó de L6.24 a L4.62, lo que representa una disminución acumulada de L1.62, equivalente al 31.17%.

Durante el cuarto trimestre de 2024, la estructura tarifaria autorizada fue de L6.24 por kWh, mientras que entre enero y marzo de 2025 el precio promedio bajó a L5.92, reflejando una rebaja del 7.45%. Para el período de abril a junio, la tarifa se fijó en L5.39, con una reducción adicional del 10.17%.

La tendencia a la baja continuará durante el último trimestre de 2025, cuando la factura emitida por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) reflejará una tarifa promedio de L4.62 por kWh, equivalente a un descenso del 4.55% respecto al trimestre anterior.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según la CREE, las reducciones sostenidas responden a menores costos de generación debido a condiciones climáticas favorables, la baja en los precios internacionales de los combustibles, la aplicación de adendas en contratos de energía y el pago programado a los generadores privados, factores que han contribuido a estabilizar la estructura tarifaria.

No obstante, varios abonados de la Enee en distintas zonas del país aseguran que las rebajas aprobadas no se reflejan en sus facturas mensuales. Algunos usuarios han calificado la medida como “populista”, al considerar que los descuentos en la tarifa base no compensan los incrementos por cargos adicionales o ajustes de consumo.