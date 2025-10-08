Cae en 10% el uso de billeteras electrónicas en Honduras

Tegucigalpa

El uso de billeteras electrónicas en Honduras continúa creciendo entre la población como una herramienta para realizar transacciones desde dispositivos móviles. Sin embargo, al cierre de 2024, las estadísticas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) muestran un descenso en el número de registros activos, tras varios años de expansión sostenida.

De acuerdo con la CNBS, los registros de billeteras electrónicas disminuyeron en 48,752 cuentas, equivalente a un 10.3% menos respecto a 2023, cerrando el año con 425,870 usuarios activos. Del total, el 60% (255,917) correspondió a mujeres, 39.9% (169,901) a hombres, y apenas 0.01% (52) a personas jurídicas o empresas.

A junio de 2024, el número de billeteras electrónicas había alcanzado 514,606 registros, un incremento de 39,984 respecto al cierre de 2023, cuando sumaron 474,622. Sin embargo, seis meses después —a diciembre—, las cifras reflejaron una reducción de 88,736 cuentas, según los datos oficiales.

La CNBS atribuyó esta caída a diversos factores, entre ellos la desconfianza en la seguridad de las plataformas, luego de incidentes de fraude o fallos técnicos, así como la competencia con otros métodos de pago digitales y tradicionales, como las tarjetas de débito y crédito.

Asimismo, el organismo regulador destacó que la falta de educación digital, las deficiencias de conectividad en zonas rurales y la preferencia cultural por el uso del efectivo también influyeron en la reducción del número de usuarios activos.

En cuanto al saldo acumulado en las billeteras electrónicas, este pasó de L74.2 millones en 2023 a L72.8 millones al cierre de 2024, lo que representa una variación interanual de L1.4 millones (2%). Durante el primer semestre del año pasado, estos medios digitales registraron L73.9 millones, cifra que disminuyó L1.1 millones al finalizar diciembre de 2024.