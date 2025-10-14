BCH socializa nuevo reglamento de subasta de divisas con sectores económicos

Tegucigalpa, Honduras

Aunque desde el sector privado se solicitó la socialización de la normativa cambiaria, el Banco Central de Honduras (BCH) anunció el inicio de reuniones con los agentes cambiarios y demás sectores económicos.

Así lo informó Joselito Vega, subgerente técnico del BCH, quien explicó que “la semana anterior comenzamos con una socialización con los agentes cambiarios, quienes son los que participan en la subasta”.

“Hemos estado sosteniendo reuniones directamente con todos los bancos, atendiendo sus inquietudes, y esta semana ya tenemos una programación para socializar la normativa con los agentes económicos, cámaras de comercio, asociaciones empresariales y otros sectores que lo soliciten”, añadió.

El funcionario indicó que desde el 13 de octubre entró en vigencia el acuerdo 01-2025, contentivo del reglamento del Mercado Organizado de Divisas (MOD), el cual no implica una nueva normativa, sino la consolidación de la documentación existente, sin cambios operativos.

Bajo el acompañamiento y asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), el BCH mejoró y aclaró conceptos relacionados con el proceso de adjudicación de divisas en subasta, que ahora se realiza desde el mayor precio ofertado hasta agotar el monto disponible, explicó Vega.