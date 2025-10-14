  1. Inicio
FMI mantiene previsiones de crecimiento para Centroamérica

Las economías centroamericanas con menor dinamismo en 2025 son El Salvador y Belice, según el Fondo Monetario Internacional. ¿Y Honduras?

  • 14 de octubre de 2025 a las 11:38 -
  • Agencia EFE
De acuerdo con las estimaciones del FMI, la economía de Honduras crecerá 3.8% en 2025.

Fotografía de archivo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sin cambios sus previsiones de crecimiento para Centroamérica este 2025, donde Panamá lidera con el 4% del producto interno bruto (PIB) y una inflación del -0,1% para el período. ¿Y Honduras?

El FMI espera que casi todas las economías de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) - Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana - crezcan este 2025 por encima del 2,4% calculado para América Latina y el Caribe.

Honduras alcanza acuerdo técnico con FMI que exige reformas en energía

De acuerdo con el informe Perspectivas Económicas Globales, publicado este martes por el organismo, a Panamá le siguen en la subregión Guatemala y Honduras con un crecimiento del PIB del 3,8% cada uno, y una tasa inflacionaria del 1,7 y 4,6%, respectivamente.

Costa Rica registra la tercera mayor expansión económica de América Central con el 3,6% y una inflación del 0,4%, seguido de República Dominicana y Nicaragua, ambos con 3%, y una tasa inflacionaria del 3,7% y 2%, respectivamente.

Las economías centroamericanas menos dinámicas este 2025 son El Salvador, con un crecimiento del 2,5% y una inflación del 0,3%; y Belice, con el 1,5 % de expansión del PIB y una tasa inflacionaria del 1,4%.

Por su parte, Haití, una nación caribeña - que comparte con República Dominicana la isla La Española - sumida en una profunda y prolongada crisis, cerrará el año con una contracción económica del 3,1% del PIB y una inflación del 27,8%, de acuerdo con las previsiones del Fondo.

En su informe Perspectivas Económicas Globales, el FMI indica que en general América Latina y el Caribe mantiene un crecimiento moderado pero estable, con una inflación en retroceso y un contexto global marcado por tensiones comerciales, costos financieros elevados y presiones fiscales crecientes.

"El crecimiento en América Latina se mantiene desigual, con algunos países mostrando resiliencia y otros aún enfrentando desequilibrios macroeconómicos significativos", destaca el documento.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

