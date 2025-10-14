Precio del dólar este martes 14 de octubre en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), el dólar estadounidense registró este martes, 14 de octubre, un nuevo ajuste alcista frente al lempira. El precio de compra se situó en L26.1805, mientras que el precio de venta alcanzó L26.3114.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra refleja el valor al que bancos y casas de cambio adquieren los dólares de sus clientes, principalmente personas naturales y empresas exportadoras. Por su parte, el tipo de cambio de venta indica el precio al que estas instituciones venden la divisa extranjera a los usuarios que la demandan para viajes, pagos internacionales o importaciones.

Contexto económico y demanda de dólares