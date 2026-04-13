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Honduras destaca en la feria World of Coffee en San Diego, California

Representantes de la institucionalidad cafetalera, cooperativas, productores, cafeterías y organismos de cooperación se han dado cita, del 10 al 12 de abril 2026, en la ciudad de San Diego, para participar en una nueva edición de WOC.

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 09:48 -
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Honduras destaca en la feria World of Coffee en San Diego, California

Honduras se posiciona con el mayor número de cafeterías premiadas entre las 100 mejores de la región.
San Diego, California.

Del 10 al 12 de abril en las instalaciones de “San Diego Convention Center”, una delegación hondureña representante del Sub Sector Café integrada por productores, exportadores, cooperativas, organismos de cooperación, instituciones bancarias, representantes del IHCAFE y de las organizaciones gremiales, participaron exitosamente en una nueva edición de la Feria World of Coffee, dedicada a la promoción y cultura de café de calidad.

Tanto la delegación hondureña y los participantes internacionales, dedicaron su tiempo al aprendizaje de las tendencias en preparación óptima de café, la aplicación de nuevas tecnologías y en la organización de encuentros profesionales que deriven en oportunidades de comercialización con nuevos clientes. Por primera vez en este evento, se realiza – en alianza con The Best Coffee Shops - el nombramiento de las 100 mejores cafeterías de la región Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Honduras tuvo una destacada participación en la Feria World of Coffee, donde realizó sesiones de degustación de los cafés provenientes de las seis regiones cafetaleras.

Honduras tuvo una destacada participación en la Feria World of Coffee, donde realizó sesiones de degustación de los cafés provenientes de las seis regiones cafetaleras.

En el caso particular de Honduras, su propuesta de comunicación se distribuyó en varios espacios, en los cuales se organizaron sesiones de degustación de los cafés provenientes de las seis regiones cafetaleras; sesiones de catación destacando la representación de los productores de café que consideran esta feria como una oportunidad de interactuar con los líderes de las principales empresas compradoras y tostadoras internacionales.

Adicionalmente se brindó información sobre temas estratégicos para el país, como la trazabilidad, la inclusión de jóvenes y mujeres, el cuidado del medio ambiente, carbono neutro y el cumplimiento social.

Las cooperativas y productores participantes, invitaron a reconocidos compradores y catadores internacionales de café – aquellos que tienen en sus manos el poder de decisión de compra de los más finos granos – a calificar, las muestras que han sido escrupulosamente seleccionadas a través del Laboratorio de Control de Calidad del IHCAFE, incluyendo las nuevas variedades ARANA y MUNDONOVO recientemente incorporadas al parque cafetalero hondureño.

Delegación hondureña en la Feria World of Coffee.

Delegación hondureña en la Feria World of Coffee.

Adilson Avila, Gerente General del IHCAFE, manifestó: "Creemos que la participación de Café de Honduras en las principales ferias de cafés especiales y café de calidad permite transmitir al mundo, el trabajo duro de los caficultores, el compromiso y la dedicación a la producción de café de alta calidad, orientado al cumplimiento de las nuevas regulaciones mundiales".

Pedro Mendoza, Presidente de la Junta Directiva del IHCAFE recalcó la importancia de la promoción a nivel mundial, especialmente ante los compradores, tostadores, importadores y cafeterías, para obtener mejores precios para los caficultores que se esmeran en producir cafés de excelente calidad, innovando en procesos y métodos de recolección. A la voz de ¡Viva la caficultura de Honduras! inauguró oficialmente las actividades calendarizadas en el espacio promocional, ante una delegación compuesta por más de 80 representantes de café.

Miguel Pon, Director Ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Honduras (ADECAFEH), manifestó su satisfacción por el trabajo realizado de forma conjunta entre los distintos actores de la cadena de valor de café de Honduras, exhortando a los presentes a seguir colaborando y a trabajar de forma unida como país, para promocionar la calidad y los buenos cafés producidos en Honduras en plataformas tan estratégicas como la feria World of Coffee.

Finalmente, Honduras completó su apuesta por la calidad al posicionarse como el país productor de Centroamérica y El Caribe con el mayor número de cafeterías premiadas entre las 100 mejores de la región, afianzando así el eslogan de país: Calidad desde el Origen.

Cafeterías hondureñas se posicionan entre las 100 mejores de la región.

Cafeterías hondureñas se posicionan entre las 100 mejores de la región.

Sin duda alguna, Honduras continúa marcando tendencia y consolidándose como uno de los destinos más importantes de producción de café de calidad.

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