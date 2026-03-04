CAFEXPO 2026 impulsará la calidad del café hondureño

El Instituto Hondureño de Café (Ihcafé) y su Junta Directiva, presentan oficialmente la segunda edición de CAFEXPO 2026. El evento reúne a productores, empresarios, expertos y amantes del café para celebrar y promover la cultura cafetera en Honduras y en la región centroamericana.
Bajo el lema “Calidad desde el Origen”, CAFEXPO 2026 propone como pilares fundamentales la Sostenibilidad, la Comercialización y el Consumo interno que forman parte de la “columna vertebral” de todas las actividades a ser desarrolladas en dos días de intensa actividad.
La segunda edición será el marco perfecto para el lanzamiento de dos nuevas variedades de café, que sorprenderán a los asistentes por sus características de producción y comportamiento en taza. ¡Un verdadero regalo para los más exigentes consumidores y comercializadores!
Además, los asistentes podrán conocer directamente a los productores nacionales y disfrutar de la calidad excepcional del café hondureño proveniente de las seis regiones cafetaleras. La “Calidad desde el Origen” se enfocará en demostrar qué hace diferente y atractiva la caficultura hondureña, qué le ofrece al mundo y cuáles soluciones o mejoras promueve desde el campo hasta la mesa del público en general.
A través de Conferencias, Charlas y Masterclass, tanto los expertos como los más entusiastas “Coffee lovers” podrán adentrarse en la ciencia, investigación y desarrollo que distingue a Honduras como referente y líder en la producción y productividad del café.
CAFEXPO 2026 contará con la presencia de destacados líderes del sector, quienes compartirán sus conocimientos sobre la producción sostenible del café, las nuevas tecnologías en el procesamiento y comercialización del grano y el impacto del café en la economía global.
Además, habrá competencias de baristas, concursos de diseño, arte y cultura, degustaciones y talleres prácticos para los más apasionados de esta emblemática bebida.
Un evento para todos
Los organizadores esperan más de 2500 visitantes nacionales e internacionales; más de 100 stands de exposición y comercialización de productos y servicios.
Adicionalmente se esperan más de 20 empresas que se sumarán como patrocinadores, contribuyendo así a enaltecer el rubro de mayor importancia agrícola.
Países como El Salvador, Guatemala, Estados Unidos de Norteamérica, Costa Rica, Colombia, Brasil y compradores de café de Estados Unidos, Canadá, Suiza, Francia, España y Corea del Sur, estarán plenamente representados en el evento.
La entrada de los productores con carnet es de US$10.00, lo que brinda la oportunidad de llevar a dos familiares por el mismo costo. Se busca que, a través de los costos mínimos, una mayor cantidad de productores experimenten de primera mano, el ambiente de una feria internacional y se preparen para comercializar sus lotes.
El sábado 21 de marzo, CAFEXPO también será sede de The Best Coffee Shops donde se dará a conocer la lista de las mejores cafeterías de Honduras, contando con la presencia de sus propietarios para recibir su premio.
Para más información sobre el evento, como el programa completo de actividades y detalles de inscripción, pueden visitar www.cafexpo.org o escribir al WhatsApp 8870-9087