Banco Atlántida lidera financiamiento agrícola en Cafexpo 2026

San Pedro Sula, Honduras.

La ciudad industrial se consolidó como el epicentro de la caficultura nacional con la segunda edición de Cafexpo 2026, una plataforma que reunió a más de 2,500 participantes y un centenar de empresas del sector. En este escenario, Banco Atlántida destacó como patrocinador y aliado financiero estratégico, reafirmando su papel en el desarrollo del agro hondureño. Es así, como bajo el lema “Calidad desde el Origen”, el evento puso en relieve la sostenibilidad, la comercialización y el consumo interno, pilares que coinciden con la visión de la institución financiera que es la de fortalecer la competitividad del café desde el productor hasta los mercados internacionales.

Presencia estratégica

La participación de Banco Atlántida no solo respondió a un compromiso institucional, sino a una estrategia clara de cercanía con el sector.

​​​​​​​Marlon Villarreal, vicepresidente de Negocios Agropecuarios de Banco Atlántida, detalló que este tipo de espacios permite generar conexiones de alto valor. “Cafexpo 2026 nos permite hacer alianzas y conexiones estratégicas entre nuestros clientes, desde el productor más pequeño hasta los exportadores y mercados internacionales”, afirmó. Cabe señalar que, la presencia en Cafexpo también refuerza el posicionamiento del banco como un actor clave dentro de la cadena agroindustrial del café, uno de los rubros más relevantes para la economía nacional. Uno de los principales diferenciales de Banco Atlántida es su banca agropecuaria especializada, orientada a diseñar soluciones financieras adaptadas a cada necesidad.

“Somos capaces de diseñar productos a la medida del cliente, desde capital de inversión hasta líneas de crédito para comercialización”, explicó Villarreal.

Estas herramientas incluyen financiamiento para renovación de cultivos, adquisición de activos, procesos de beneficiado y acceso a mercados, integrando así todos los eslabones de la cadena productiva.

Impacto económico

El respaldo financiero cobra especial relevancia en un sector que representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país y genera más de 2 mil millones de dólares en divisas, impactando a aproximadamente un millón de personas.

“Sin financiamiento, el sector enfrentaría serias limitaciones. Estamos obligados a apoyar esta industria por su importancia para Honduras”, enfatizó el ejecutivo.

Visión sostenible

Es de resaltar que Banco Atlántida, apuesta por una caficultura resiliente ante los desafíos actuales, como el cambio climático y las exigencias de mercados internacionales. En ese sentido, promueve inversiones en riego, cosecha de agua y herramientas tecnológicas que permitan mejorar la productividad sin comprometer la sostenibilidad. Asimismo, impulsa esquemas de financiamiento con tasas competitivas y acceso a fondos de redescuento. Además, como parte de su evolución, Banco Atlántida trabaja en el desarrollo de nuevos productos financieros que integran aliados estratégicos, seguros agrícolas, trazabilidad digital y fondos de garantía.

Esta propuesta busca no solo facilitar el acceso al crédito, sino también reducir riesgos y fortalecer la competitividad del productor hondureño en mercados globales.

Compromiso con el sector