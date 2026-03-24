Nescafé destaca en CAFEXPO con innovación y apoyo al café hondureño

San Pedro Sula, Honduras.

Con su participación en CAFEXPO 2026, Nescafé reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sector caficultor, la sostenibilidad y la promoción de la caficultura hondureña. Además, celebró lo que une cada día a los hondureños: el café y la gente que le da vida.

Así lo expresó Ivethe Cruz, gerente de Categoría de Nestlé, quien señaló que este importante evento reunió a todos los amantes del café en cada fase de su cadena de valor. “Nosotros como Nescafé aportamos de manera significativa al desarrollo del café en el país”, subrayó.

Durante CAFEXPO 2026, evento realizado el 20 y 21 de marzo, Nescafé presentó la experiencia de Nescafé ICE y la tradicional taza caliente de la marca en diferentes presentaciones. “Hoy presentamos con orgullo la colección de Taza Nescafé, un homenaje a lo que nos inspira como hondureños: nuestra cultura, nuestra historia y nuestro café”, detalló.

Cruz agregó que esta colección rinde tributo a la identidad única de los hondureños, “a aquello que nos conecta y al orgullo que sentimos por nuestras raíces”.

Para Nescafé, añadió, “es más que una pieza conmemorativa: es una invitación a despertar el orgullo catracho, a celebrar quiénes somos y a recordar que el café nos une, nos inspira y nos impulsa cada día”.