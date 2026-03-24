Nescafé destaca en CAFEXPO con innovación y apoyo al café hondureño

Con su participación en CAFEXPO 2026, Nescafé reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sector caficultor, la sostenibilidad y la promoción de la caficultura hondureña. Además, celebró lo que une cada día a los hondureños: el café y la gente que le da vida.
Así lo expresó Ivethe Cruz, gerente de Categoría de Nestlé, quien señaló que este importante evento reunió a todos los amantes del café en cada fase de su cadena de valor. “Nosotros como Nescafé aportamos de manera significativa al desarrollo del café en el país”, subrayó.
Durante CAFEXPO 2026, evento realizado el 20 y 21 de marzo, Nescafé presentó la experiencia de Nescafé ICE y la tradicional taza caliente de la marca en diferentes presentaciones. “Hoy presentamos con orgullo la colección de Taza Nescafé, un homenaje a lo que nos inspira como hondureños: nuestra cultura, nuestra historia y nuestro café”, detalló.
Cruz agregó que esta colección rinde tributo a la identidad única de los hondureños, “a aquello que nos conecta y al orgullo que sentimos por nuestras raíces”.
Para Nescafé, añadió, “es más que una pieza conmemorativa: es una invitación a despertar el orgullo catracho, a celebrar quiénes somos y a recordar que el café nos une, nos inspira y nos impulsa cada día”.
Portafolio de productos
Los consumidores de Nescafé tienen diferentes preferencias para disfrutar del café. Por ello, la marca ofrece una amplia variedad de productos, desde una taza caliente hasta opciones frías e innovadoras, además de su línea de capuchinos.
“Para nosotros es sumamente importante no reinventar el café, sino reinventar la manera en que lo tomamos”, dijo.
Y agregó: “En Nescafé, la innovación es cómo mantenemos vivo el café en cada generación. No reinventamos el café, reinventamos cómo se vive. La innovación es lo que convierte el café de siempre en experiencias nuevas”.
Sostenibilidad en la caficultura
A través del Plan Nescafé, un programa iniciado en 2014, la empresa impulsa la transición hacia prácticas de agricultura regenerativa en el sector caficultor, además de aumentar la productividad y los ingresos de los productores.
“Nuestra visión de Plan Nescafé 2030 es ambiciosa: buscamos mejorar la sostenibilidad dentro del sector cafetero mediante la agricultura regenerativa, mejorar los medios de vida de los caficultores, abordar los desafíos medioambientales y asegurar un futuro sostenible”, dijo Lynda Marín, jefa de Asuntos Corporativos.
Desde su implementación, este programa ha beneficiado a más de 100,000 familias caficultoras mediante la promoción de prácticas regenerativas, asistencia técnica especializada, técnicas para enfrentar los efectos del cambio climático y la creación de oportunidades que mejoran la productividad y los ingresos de las familias cafetaleras.
Marín informó que, mediante el Plan Nescafé, han logrado llegar a las nuevas generaciones de caficultores a través de capacitaciones virtuales y presenciales que fortalecen sus habilidades y conocimientos en la producción de café.
Indicó que la empresa también trabaja en el pilar de derechos humanos, con el objetivo de generar mejores condiciones laborales en zonas rurales, abrir espacios para el empoderamiento de las mujeres y promover la protección infantil.
Programa Jóvenes Caficultores
Por su parte, la caficultora Lesly Argueta destacó el impacto positivo del Programa Jóvenes Caficultores, el cual le ha permitido diversificar su finca incorporando abejas, peces y un proyecto agroturístico gracias a las capacitaciones recibidas.
Argueta agradeció haber participado en talleres donde aprendió “acerca de cómo diversificar y así lograr algo diferente dentro de la agricultura”.