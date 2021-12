Próximo Gobierno deberá negociar con FMI de no aprobarse quinta revisión

Tegucigalpa. De no aprobarse la quinta revisión del Acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional tocará al próximo Gobierno negociar un nuevo pacto, señalan analistas.

Para aprobar la quinta revisión del acuerdo, el Gobierno tiene quecumplir con las reformas pactadas en el convenio.

Tendrían que aprobar la ley que da paso a la escisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y haber cumplido con parte del rescateeprometido, lo que no se ha cumplido a un mes para que concluya el acuerdo. Otras leyes faltan, como las reformas a Ley del Banco Central de Honduras y la Ley del Mercado de Valores.

No necesariamente se debe aprobar esta quinta revisión, explica el expresidente del BCH y exsecretario de Finanzas Hugo Noé Pino, ya que “el no llevarla al directorio señala que no se cumplió y finaliza el acuerdo”.

Noé Pino, quien forma parte de la comisión de transición del nuevo Gobierno de Xiomara Castro, indicó que “el presente acuerdo termina el 14 de enero y el nuevo Gobierno negociará otro con el FMI”.

“ El asunto aquí va a ser si van a continuar las relaciones con el nuevo Gobierno por razones ideológicas”, dijo Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh).