Precio del dólar este domingo 15 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense mantiene su tendencia al alza frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para este domingo 15 de noviembre, la tasa de compra se ubica en L26.9390 por dólar, mientras que la venta alcanza los L27.0737. Estos son los últimos valores oficiales disponibles, correspondientes al registro del viernes 13 de noviembre y vigentes durante el fin de semana.

En comparación con el jueves 12 de noviembre, ambas cotizaciones experimentaron un incremento de L0.0050 por dólar. En esa jornada, la compra se situó en L26.9340 y la venta en L27.0687.

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en moneda estadounidense.