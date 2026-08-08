Ruta Extrema abre sus puertas para los amantes de los Jeeps y los 4x4 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Los amantes de los Jeep, la aventura y el mundo todoterreno tienen un nuevo punto de encuentro: Ruta Extrema, un establecimiento especializado en mecánica general, repuestos, accesorios y modificaciones para vehículos 4x4, que abre oficialmente sus puertas para ofrecer soluciones integrales a quienes buscan llevar sus vehículos al siguiente nivel.

Ruta Extrema nace con la visión de convertirse en un referente para los apasionados del mundo Jeep y del off-road, ofreciendo productos y servicios especializados, acompañados de asesoría técnica y atención personalizada.

El establecimiento cuenta con servicios de mecánica general, venta de repuestos y accesorios, instalación de equipamiento y modificaciones para vehículos todoterreno, buscando que cada Jeep no solo luzca mejor, sino que también esté preparado para enfrentar diferentes tipos de terreno y condiciones de manejo.