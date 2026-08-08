Ruta Extrema abre sus puertas para los amantes de los Jeeps y los 4x4 en San Pedro Sula

Los amantes de los Jeep, la aventura y el mundo todoterreno tienen un nuevo punto de encuentro: Ruta Extrema, un establecimiento especializado en mecánica general, repuestos, accesorios y modificaciones para vehículos 4x4, que abre oficialmente sus puertas para ofrecer soluciones integrales a quienes buscan llevar sus vehículos al siguiente nivel.
Ruta Extrema nace con la visión de convertirse en un referente para los apasionados del mundo Jeep y del off-road, ofreciendo productos y servicios especializados, acompañados de asesoría técnica y atención personalizada.
El establecimiento cuenta con servicios de mecánica general, venta de repuestos y accesorios, instalación de equipamiento y modificaciones para vehículos todoterreno, buscando que cada Jeep no solo luzca mejor, sino que también esté preparado para enfrentar diferentes tipos de terreno y condiciones de manejo.
“Ruta Extrema nace de una pasión por los Jeep y por todo lo relacionado con el mundo 4x4. Queremos ofrecer a nuestros clientes un lugar donde encuentren desde un repuesto hasta la modificación que siempre han querido hacerle a su vehículo, con respaldo y asesoría especializada”, expresó su representante.
La propuesta de Ruta Extrema está dirigida tanto a quienes utilizan su Jeep diariamente como a los entusiastas que disfrutan de las rutas, competencias y aventuras fuera de carretera.
Entre su oferta se encuentran repuestos, accesorios, modificaciones, mantenimiento y servicios de mecánica general, además de opciones para personalizar y mejorar el desempeño, apariencia y funcionalidad de los vehículos.
Con esta inauguración, Ruta Extrema busca convertirse en parte de la creciente comunidad 4x4 de Honduras, creando un espacio donde los aficionados puedan encontrar soluciones, compartir su pasión y prepararse para la próxima aventura.
Ruta Extrema: pasión, preparación y aventura sobre cuatro ruedas.
Para más información, visítalos en colonia El Pedregal, a la par de Welchez Café.