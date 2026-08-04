Unitec amplia los conocimientos sobre IA con el III Congreso Internacional CIIA 2026

San Pedro Sula.

La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) oficializó la realización del Congreso Internacional de Inteligencia Artificial (CIIA) 2026, un acontecimiento académico de alta relevancia diseñado para congregar a expertos locales e internacionales. La iniciativa surge con el propósito fundamental de examinar cómo las tecnologías emergentes están reconfigurando el panorama industrial, redefiniendo la dinámica comercial y catalizando nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento económico en la región.

Bajo una modalidad híbrida que combinará la presencialidad con la transmisión virtual, el congreso busca consolidarse como el foro de referencia y actualización tecnológica más dinámico de Honduras. Los participantes tendrán acceso a una nutrida agenda que incluye conferencias magistrales, talleres especializados y espacios de networking empresarial, complementados con el acceso a las grabaciones de las ponencias para garantizar una experiencia formativa integral.

El panel internacional de ponentes destaca por la trayectoria de sus integrantes, entre los que se encuentra el especialista mexicano José Miguel del Río Contreras, experto en la aplicación de IA a la estrategia de negocios, y el referente salvadoreño Javier Guerrero, reconocido en materia de creatividad e innovación digital. Asimismo, la colombiana Diana Consuelo Rojas aportará su visión en formación empresarial y metodologías ágiles, mientras que la costarricense Paula Solís abordará las claves para el desarrollo de habilidades tecnológicas en la transformación digital.

En el ámbito práctico, el programa académico integrará talleres virtuales liderados por destacados profesionales como Iván de Jesús Derás Tábora, Claudio Andrés Hernández Argueta y Miguel Teheran. Estas sesiones abordarán casos de uso concretos de la inteligencia artificial en sectores de alta especialización, abarcando desde la automatización avanzada de procesos organizacionales hasta el aprovechamiento de herramientas de código abierto como OpenClaw.

De igual forma, durante estos talleres prácticos se profundizará en soluciones tecnológicas destinadas a la optimización y mejora de la calidad de la energía eléctrica industrial. Este enfoque técnico evidencia el papel crucial que desempeñan las herramientas de IA no solo en el ámbito corporativo o digital, sino también en la resolución de desafíos críticos dentro de la infraestructura productiva y especializada.

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El CIIA 2026 convoca a un público multidisciplinario compuesto por empresarios, ejecutivos, emprendedores, docentes, investigadores y estudiantes interesados en liderar la transición hacia la era digital. Con esta propuesta, la institución reafirma su compromiso de brindar las herramientas estratégicas necesarias para que las organizaciones del país adopten e integren la inteligencia artificial de manera efectiva en sus modelos de desarrollo.