EHISA refuerza su proyección comunitaria con donación al Centro de Nutrición Infantil San Yves

Yoro.

En el marco de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) concretó una significativa donación de equipo y electrodomésticos en el departamento de Yoro. El aporte fue destinado directamente al Centro de Nutrición Infantil San Yves, una institución clave en la atención y cuidado de la infancia vulnerable en la zona norte del país. La entrega del equipo tiene como propósito central optimizar el funcionamiento operativo de las instalaciones. Gracias a esta contribución, el personal del centro contará con mejores herramientas para la preparación de alimentos y el mantenimiento general de los espacios, fortaleciendo la calidad de los servicios que se brindan día a día a los menores.

Con esta iniciativa, EHISA busca incidir directamente en la calidad de vida de las niñas y niños atendidos en la institución. La renovación de estos enseres facilita el desarrollo normal de las actividades cotidianas y asegura que los pequeños reciban su atención en un entorno digno, eficiente y adecuado para su desarrollo integral. Desde la dirección general de la empresa aeroportuaria se destacó que el crecimiento socioeconómico de Honduras debe ir de la mano con acciones solidarias tangibles. Las autoridades corporativas enfatizaron que apoyar este tipo de causas comunitarias genera un impacto social de largo alcance que trasciende la gestión de la infraestructura nacional.