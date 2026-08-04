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Comienza la magia: Diunsa inaugura la Feria del Juguete y Navidad

Diunsa dio inicio a la “Feria del Juguete y Navidad 2026” para impulsar las compras al por mayor en todo el país. El evento ofrece un variado catálogo que abarca desde artículos educativos y de desarrollo infantil hasta lo último en decoración del hogar.

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 14:56 -
  • Redacción
Comienza la magia: Diunsa inaugura la Feria del Juguete y Navidad

Diunsa inauguró la esperada “Feria del Juguete y Navidad 2026”, el evento mayorista más importante de Honduras, disponible del 3 al 8 de agosto en San Pedro Sula y Tegucigalpa. La exhibición reúne lo mejor en juguetes, artículos para el hogar y novedades de temporada con calidad y precios altamente competitivos.
San Pedro Sula.

Ante la presencia de clientes mayoristas, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación, Diunsa inauguró la “Feria del Juguete y Navidad 2026”, el evento comercial mayorista más importante y esperado del año en Honduras.

La Feria del Juguete estará abierta desde el tres hasta el ocho de agosto, en el Centro de Convenciones de Diunsa San Fernando, en San Pedro Sula, y en Diunsa Miraflores, en Tegucigalpa.

Comienza la magia: Diunsa inaugura la Feria del Juguete y Navidad

En el evento inaugural, Fernando Zaldívar, gerente nacional del Canal Mayoreo de Diunsa, extendió una cordial invitación a los clientes mayoristas para que aprovechen esta gran oportunidad de adquirir los productos más innovadores, destacando especialmente la diversidad de juguetes disponibles para todas las edades.

Además, en esta Feria del Juguete y Navidad encontrarán la mayor variedad de artículos para el hogar, de las marcas más reconocidas, siempre a los mejores precios.

Fernando Zaldívar, gerente nacional del Canal Mayoreo de Diunsa.

Fernando Zaldívar, gerente nacional del Canal Mayoreo de Diunsa.

Durante el evento se destacó la amplia gama de productos disponibles, diseñados para acompañar cada etapa del desarrollo de los niños. El surtido ofrece opciones que fomentan la creatividad, el aprendizaje, la actividad física y la diversión en familia.

Entre las principales categorías se encuentran: primera infancia, muñecas y accesorios, vehículos y pistas, figuras de acción, juegos de mesa y rompecabezas, juguetes educativos, bloques y construcción, deportes y aire libre, arte y manualidades, juguetes electrónicos e interactivos, así como juguetes de temporada.

Comienza la magia: Diunsa inaugura la Feria del Juguete y Navidad

El objetivo principal de este evento es ofrecer a los clientes mayoristas las mejores oportunidades de compra, asegurando la máxima variedad, calidad y precios competitivos en todos los productos disponibles.

Diunsa organiza la Feria del Juguete y Navidad 2026, con el objetivo de ofrecer a sus clientes mayoristas las óptimas oportunidades de compra, destacándose por la amplia variedad y la alta calidad de sus productos, todo ello a los mejores precios de Honduras.

¡Diunsa, 50 años juntos!

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Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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