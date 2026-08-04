Comienza la magia: Diunsa inaugura la Feria del Juguete y Navidad

San Pedro Sula.

Ante la presencia de clientes mayoristas, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación, Diunsa inauguró la “Feria del Juguete y Navidad 2026”, el evento comercial mayorista más importante y esperado del año en Honduras. La Feria del Juguete estará abierta desde el tres hasta el ocho de agosto, en el Centro de Convenciones de Diunsa San Fernando, en San Pedro Sula, y en Diunsa Miraflores, en Tegucigalpa.

En el evento inaugural, Fernando Zaldívar, gerente nacional del Canal Mayoreo de Diunsa, extendió una cordial invitación a los clientes mayoristas para que aprovechen esta gran oportunidad de adquirir los productos más innovadores, destacando especialmente la diversidad de juguetes disponibles para todas las edades. Además, en esta Feria del Juguete y Navidad encontrarán la mayor variedad de artículos para el hogar, de las marcas más reconocidas, siempre a los mejores precios.

Durante el evento se destacó la amplia gama de productos disponibles, diseñados para acompañar cada etapa del desarrollo de los niños. El surtido ofrece opciones que fomentan la creatividad, el aprendizaje, la actividad física y la diversión en familia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las principales categorías se encuentran: primera infancia, muñecas y accesorios, vehículos y pistas, figuras de acción, juegos de mesa y rompecabezas, juguetes educativos, bloques y construcción, deportes y aire libre, arte y manualidades, juguetes electrónicos e interactivos, así como juguetes de temporada.