Mundi Turbo 5ta Edición: más de 220 vehículos de todo Honduras hicieron vibrar La Entrada, Copán

La pasión por el mundo automotriz se hizo sentir con fuerza durante la 5.ª edición de Mundi Turbo, organizada por Agencia La Mundial con apoyo del club Legends of Sigua, un evento que reunió a más de 220 vehículos modificados provenientes de diferentes regiones de Honduras y que convirtió a La Entrada, Copán, en el punto de encuentro de la comunidad tuning del país.
Desde tempranas horas de la noche, cientos de aficionados y familias disfrutaron de una experiencia llena de adrenalina, donde participaron todos los clubes aliados de Mundi Turbo, además de numerosos clubes independientes que viajaron desde distintos departamentos para formar parte de esta gran celebración automotriz.
Uno de los invitados especiales de la noche fue Team La Tortuga, reconocido por su participación en competencias de aceleración, quienes protagonizaron junto a los demás clubes los esperados piques, uno de los momentos más emocionantes del evento.
Durante la jornada, los asistentes también disfrutaron de una amplia programación que incluyó la exhibición de vehículos modificados, un exclusivo Show Honda, la Experiencia Tuning, donde aficionados tuvieron la oportunidad de conocer de cerca algunos de los mejores proyectos del país, concursos, sorteos de premios para el público, premiaciones a los vehículos más destacados y un espectáculo de fuegos artificiales que puso el broche de oro a la noche.
Para Agencia La Mundial, Mundi Turbo representa mucho más que un evento automotriz. Se ha consolidado como una plataforma para fortalecer la comunidad tuning hondureña, promoviendo espacios seguros para la convivencia entre clubes y aficionados, además de impulsar el turismo y la economía local.
La llegada de cientos de participantes provenientes de distintas ciudades generó un importante movimiento comercial en La Entrada, Copán, beneficiando a hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y comercios de la zona, demostrando que este tipo de iniciativas también aportan al desarrollo económico de las comunidades.
El éxito de esta quinta edición también fue posible gracias al compromiso de la comunidad automotriz. Agencia La Mundial extiende un especial agradecimiento al club Legends of Sigua, aliado de Mundi Turbo, quienes brindaron su apoyo en la organización logística del evento, colaborando en el ingreso, ubicación y ordenamiento de los más de 220 vehículos participantes, permitiendo que la jornada se desarrollara de forma segura y organizada.
Asimismo, se reconoce de manera especial al Club Imperio, por asumir la coordinación y organización de los piques, una de las actividades más esperadas de la noche, garantizando que esta competencia se realizara de forma ordenada y segura para pilotos y espectadores.
Finalmente, Agencia La Mundial agradece a todos los clubes aliados y a cada uno de los clubes participantes que viajaron desde diferentes departamentos del país para respaldar esta quinta edición de Mundi Turbo. Su entusiasmo, compromiso y pasión continúan fortaleciendo la comunidad tuning hondureña y consolidando este evento como uno de los encuentros automotrices más importantes de Honduras.
“Nos llena de orgullo ver cómo Mundi Turbo continúa creciendo y reuniendo a la comunidad automotriz de todo el país. Como Agencia La Mundial seguiremos apoyando este tipo de espacios que fomentan la sana convivencia, impulsan el turismo y reconocen el esfuerzo de quienes viven con pasión el mundo del tuning”, destacó la gerencia de Mercadeo.
Con una asistencia que superó las expectativas y la participación de más de 220 vehículos, la 5.ª edición de Mundi Turbo reafirma su posición como uno de los encuentros automotrices más importantes de Honduras y consolida el compromiso de Agencia La Mundial con el fortalecimiento de la cultura automotriz nacional, impulsando iniciativas que generan desarrollo, turismo y espacios de convivencia para los apasionados por el mundo de los motores.