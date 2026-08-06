Mundi Turbo 5ta Edición: más de 220 vehículos de todo Honduras hicieron vibrar La Entrada, Copán

La Entrada, Copán.

La pasión por el mundo automotriz se hizo sentir con fuerza durante la 5.ª edición de Mundi Turbo, organizada por Agencia La Mundial con apoyo del club Legends of Sigua, un evento que reunió a más de 220 vehículos modificados provenientes de diferentes regiones de Honduras y que convirtió a La Entrada, Copán, en el punto de encuentro de la comunidad tuning del país. Desde tempranas horas de la noche, cientos de aficionados y familias disfrutaron de una experiencia llena de adrenalina, donde participaron todos los clubes aliados de Mundi Turbo, además de numerosos clubes independientes que viajaron desde distintos departamentos para formar parte de esta gran celebración automotriz.

Uno de los invitados especiales de la noche fue Team La Tortuga, reconocido por su participación en competencias de aceleración, quienes protagonizaron junto a los demás clubes los esperados piques, uno de los momentos más emocionantes del evento. Durante la jornada, los asistentes también disfrutaron de una amplia programación que incluyó la exhibición de vehículos modificados, un exclusivo Show Honda, la Experiencia Tuning, donde aficionados tuvieron la oportunidad de conocer de cerca algunos de los mejores proyectos del país, concursos, sorteos de premios para el público, premiaciones a los vehículos más destacados y un espectáculo de fuegos artificiales que puso el broche de oro a la noche.

Para Agencia La Mundial, Mundi Turbo representa mucho más que un evento automotriz. Se ha consolidado como una plataforma para fortalecer la comunidad tuning hondureña, promoviendo espacios seguros para la convivencia entre clubes y aficionados, además de impulsar el turismo y la economía local. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La llegada de cientos de participantes provenientes de distintas ciudades generó un importante movimiento comercial en La Entrada, Copán, beneficiando a hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y comercios de la zona, demostrando que este tipo de iniciativas también aportan al desarrollo económico de las comunidades.

El éxito de esta quinta edición también fue posible gracias al compromiso de la comunidad automotriz. Agencia La Mundial extiende un especial agradecimiento al club Legends of Sigua, aliado de Mundi Turbo, quienes brindaron su apoyo en la organización logística del evento, colaborando en el ingreso, ubicación y ordenamiento de los más de 220 vehículos participantes, permitiendo que la jornada se desarrollara de forma segura y organizada. Asimismo, se reconoce de manera especial al Club Imperio, por asumir la coordinación y organización de los piques, una de las actividades más esperadas de la noche, garantizando que esta competencia se realizara de forma ordenada y segura para pilotos y espectadores.