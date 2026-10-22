KFC Honduras premia la lealtad de sus consumidores con el lanzamiento oficial de Club KFC

San Pedro Sula.

KFC Honduras dio un paso firme en su estrategia de innovación y fidelización al anunciar la llegada de Club KFC a nivel nacional. La iniciativa surge con la premisa de que cada pedido acerque a los consumidores a nuevas recompensas, transformando la experiencia habitual de compra en un sistema interactivo de beneficios. El proceso de inscripción ha sido diseñado de manera ágil y totalmente gratuita para facilitar el ingreso de cualquier usuario. Los clientes únicamente deben ingresar al sitio web del Club KFC, completar sus datos personales y confirmar el registro para comenzar a disfrutar de los beneficios de inmediato.

La estructura del programa opera bajo la dinámica de ‘entre más compras, más ganas’, permitiendo acumular puntos con cada orden. Dichos puntos permitirán a los participantes avanzar a través de cuatro niveles progresivos, cada uno dotado de incentivos especiales. El catálogo de recompensas incluye varios de los productos más populares del menú, tales como Sundaes, Twisters, Messy Fries, complementos variados y descuentos especiales en combos. La empresa precisó que los beneficios pueden presentar variaciones según el canal de compra utilizado y la categoría de nivel que el miembro haya alcanzado.