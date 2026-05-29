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Ganá motocicletas, televisores y premios mundialistas con Motomundo

Motomundo anuncia su gran campaña mundialista, donde los clientes podrán participar por fabulosos premios al realizar compras al contado o al crédito por montos iguales o mayores a L2,000.

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 15:10 -
  • Brand Studio
Ganá motocicletas, televisores y premios mundialistas con Motomundo

La campaña estará vigente del 22 de mayo al 18 de julio e incluirá sorteos, dinámicas en redes sociales y premios como motocicletas, Smart TV y kits mundialistas.
Tegucigalpa, Honduras.

Motomundo lanzó la promoción mundialista “Comprar en Motomundo está Mundial”, una campaña que estará vigente del 22 de mayo al 18 de julio en todas sus tiendas del país y que permitirá a sus clientes participar por premios al realizar compras iguales o mayores a L2,000.

La iniciativa aplica para compras al crédito o al contado. Para participar, los clientes deberán registrar sus datos mediante el código QR disponible en tienda, incluyendo nombre completo, número de identidad, número de factura, contacto telefónico y sucursal donde realizaron la compra.

Durante la campaña, los clientes de Motomundo podrán interactuar con la comunidad mediante actividades digitales en redes sociales.

Durante la campaña, los clientes de Motomundo podrán interactuar con la comunidad mediante actividades digitales en redes sociales.

La dinámica también incluye actividades digitales orientadas a fortalecer la interacción con la comunidad en redes sociales durante el período de la campaña.

Con esta campaña, Motomundo busca fortalecer la relación con sus clientes mediante una estrategia que combina activaciones en tiendas físicas, premios y presencia en sus redes sociales Facebook, Instagram, TikTok.

“Con esta promoción buscamos acercarnos a nuestros clientes durante una temporada de alto interés, brindándoles la oportunidad de participar por premios y de vivir una experiencia de compra vinculada a una de las celebraciones deportivas más esperadas”, afirmó Karen Rojas, gerente de Mercadeo.

Para más información, visita las tiendas Motomundo a nivel nacional y sus canales oficiales en plataformas digitales.

Para más información, visita las tiendas Motomundo a nivel nacional y sus canales oficiales en plataformas digitales.

Grandes premios

Karen Rojas informó que la promoción contempla diversos premios, entre los que destaca una motocicleta TVS Raider 125 carburada, equipada con motor de tres válvulas, tablero digital LCD y tecnología de encendido silencioso.

En la zona litoral se sortearán cuatro motocicletas automáticas TVS Dazz, equipadas con transmisión automática, encendido eléctrico, freno de disco delantero y espacio bajo el asiento, características orientadas a ofrecer una experiencia práctica y cómoda para trayectos urbanos.

Detalló que entre los premios también se incluyen Smart TV de 75 y 55 pulgadas, barras de sonido, enfriadores de bebidas, cascos TVS Racing, smartwatch, audífonos inalámbricos y kits mundialistas.

Como parte de la campaña, Motomundo desarrollará contenido interactivo, actividades semanales y premios instantáneos en sus plataformas digitales, Motomundo HN.

Los sorteos oficiales de la promoción se realizarán el 19 de junio, 10 de julio y 18 de julio. Además, la marca desarrollará dinámicas semanales en sus redes sociales para premiar a sus seguidores. Los interesados podrán obtener más información en las tiendas Motomundo y en sus canales oficiales digitales.

Motomundo es parte de Grupo Inversiones La Paz (GLP).

Motomundo es parte de Grupo Inversiones La Paz (GLP).

Acerca de Motomundo

Motomundo es parte de Grupo Inversiones La Paz, una empresa 100% hondureña que impulsa el desarrollo del país. Con más de 1,000 colaboradores, 102 tiendas estratégicamente ubicadas y un moderno centro de distribución, la empresa reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad guiadas por sus valores de integridad, servicio, excelencia e innovación.

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brand.studio@go.com.hn

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