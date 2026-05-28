Banpaís impulsa el desarrollo en la Expo Tus Finanzas Inclusivas 2026 en San Pedro Sula

La ciudad de San Pedro Sula se convierte en el epicentro del desarrollo económico con la llegada de la Expo Tus Finanzas Inclusivas 2026, un evento diseñado para acercar las oportunidades bancarias a toda la población. En este escenario, Banpaís ha instalado un stand de primer nivel en las instalaciones del centro comercial Multiplaza, destacando por su atención cálida y su amplia gama de servicios orientados a mejorar la calidad de vida de sus clientes y visitantes.
El propósito fundamental de esta participación publicitaria e institucional es derribar las barreras tradicionales del sistema financiero y demostrar que el acceso al crédito y al ahorro es posible para todos. Los ejecutivos de la institución atienden a cada persona que se acerca al recinto ferial, evaluando sus necesidades particulares y brindando recomendaciones que se ajustan a diferentes presupuestos y metas a corto, mediano y largo plazo.
Dentro de las novedades presentadas en el evento, resaltan los programas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, un sector que constituye el motor de la economía nacional hondureña. Banpaís ha estructurado planes con requisitos flexibles y períodos de gracia que permiten a los comerciantes locales invertir en inventario, maquinaria o remodelación de sus negocios sin comprometer su liquidez inmediata.
Por otro lado, las familias que sueñan con adquirir su primera vivienda o un vehículo nuevo también encuentran respuestas a su medida en este moderno espacio. Los asesores bancarios están capacitados para realizar precalificaciones inmediatas, lo que agiliza significativamente los trámites y permite a los interesados salir de la exposición con un panorama claro sobre sus opciones de compra y las cuotas mensuales a pagar.
La tecnología también juega un papel protagonista en la propuesta que el banco ha llevado a esta feria inclusiva, demostrando su adaptación a las exigencias de la nueva era digital. Durante las jornadas se ofrecen demostraciones en vivo sobre el uso óptimo de la banca en línea y las aplicaciones móviles, enseñando a los usuarios cómo realizar transferencias, pagos de servicios y consultas de saldo desde la comodidad de sus dispositivos.
La Expo Tus Finanzas Inclusivas 2026 continuará recibiendo al público con entusiasmo, y Banpaís extiende una invitación abierta a toda la comunidad sampedrana para que visite su stand interactivo. Con estas acciones estratégicas, la entidad bancaria reafirma su misión de estar siempre del lado de los ciudadanos, impulsando el bienestar colectivo y fomentando una cultura de educación financiera integral, moderna y verdaderamente accesible.