Banpaís impulsa el desarrollo en la Expo Tus Finanzas Inclusivas 2026 en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

La ciudad de San Pedro Sula se convierte en el epicentro del desarrollo económico con la llegada de la Expo Tus Finanzas Inclusivas 2026, un evento diseñado para acercar las oportunidades bancarias a toda la población. En este escenario, Banpaís ha instalado un stand de primer nivel en las instalaciones del centro comercial Multiplaza, destacando por su atención cálida y su amplia gama de servicios orientados a mejorar la calidad de vida de sus clientes y visitantes.

El propósito fundamental de esta participación publicitaria e institucional es derribar las barreras tradicionales del sistema financiero y demostrar que el acceso al crédito y al ahorro es posible para todos. Los ejecutivos de la institución atienden a cada persona que se acerca al recinto ferial, evaluando sus necesidades particulares y brindando recomendaciones que se ajustan a diferentes presupuestos y metas a corto, mediano y largo plazo.

Dentro de las novedades presentadas en el evento, resaltan los programas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, un sector que constituye el motor de la economía nacional hondureña. Banpaís ha estructurado planes con requisitos flexibles y períodos de gracia que permiten a los comerciantes locales invertir en inventario, maquinaria o remodelación de sus negocios sin comprometer su liquidez inmediata.